Un guàrdia civil sorprèn a un lladre intentant robar en la seua vivenda a Torrevella

Sobre les 16.30 hores, l'agent estava descansant a sa casa amb el seu nadó quan li va paréixer sentir un soroll estrany en la porta i va traure el cap per l'espillera, per on va veure algú intentant manipular el pany, informa l'institut armat en un comunicat.

Després d'obrir la porta i identificar-se, el lladre va fugir i es va iniciar una persecució a peu. El guàrdia civil va demanar ajuda a uns obrers que treballaven en un edifici confrontant i li va deixar el nadó a un d'ells.

Seguidament, l'afectat va seguir corrent darrere mentre li cridava que parara. Una vegada agafat, el sospitós es va resistir i es va posar a llançar patades i punyades.

En veure que no era suficient, va traure unes tisores que portava ocultes entre la roba, probablement l'objecte amb el qual va intentar manipular el pany, i va tractar de clavar-li-les a l'agent. Així va aconseguir escapolir-se i ocultar-se en l'interior d'una finca a escassos metres.

Però el guàrdia civil va continuar perseguint-ho mentre demanava suport als seus companys per telèfon. Després de l'arribada de diverses patrulles, el lladre va ser atrapat dins de la parcel·la on s'havia amagat, sota una tanca.

Altres dos veïns de l'edifici de l'agent van denunciar que havia intentat entrar a robar en les seues vivendes durant el mateix dia. Es tracta d'un home de 54 anys, francés i amb antecedents per robatoris en localitats del Baix Segura (Alacant).

Està en llibertat amb càrrecs després de ser detingut per temptativa de robatori en vivendes i atemptat a l'autoritat i prestar declaració. El guàrdia civil presenta nombroses contusions de diversa índole, però es troba en bon estat de salut.