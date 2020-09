Detinguda a Alacant una dona per fer xantatge per mitjà d'un tercer al seu marit amb difondre fotos eròtiques d'ell

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant tres persones per suposadament amenaçar un home amb difondre fotos de caràcter sexual si aquest no els pagava diferents quantitats de diners per a no fer-ho. Entre els arrestats està la pròpia dona de la víctima, la qual havia descobert una suposada infidelitat de la seua parella i, perquè aquesta cessara, presumptament va demanar ajuda a un amic i a un tercer, que suposadament era qui realitzava les telefonades.