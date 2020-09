Benigànim torna a la normalitat després de 21 dies de confinament

La localitat valenciana de Benigànim ha tornat aquest dimarts a la normalitat després de 21 dies de confinament perimetral decretats per la Conselleria de Sanitat davant el repunt de casos de coronavirus en el municipi, una mesura que va entrar en vigor el passat 1 de setembre.

La regidora de Comunicació, Participació Ciutadana, Educació i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Benigànim, Mari Carmen Alabort, ha assegurat, en declaracions a Europa Press Televisió, que per a aquest municipi el final d'aquest període ha sigut un dia d'"alegria" per poder recuperar la normalitat després d'haver viscut un segon confinament.

Alabort ha indicat que també han tornat a l'activitat comercial els bars i restaurants de la localitat, així com la venda en mercats ambulants. Així mateix, s'ha représ l'assistència presencial en col·legis i instituts que s'impartia de forma virtual des de l'inici del curs acadèmic.

"Ha sigut una situació complicada però ha sigut un confinament menys dur perquè, en ser perimetral, la gent ha pogut eixir a passejar i fer esport", ha manifestat.

Malgrat l'aplicació d'aquesta mesura tan "dràstica", des del consistori consideren que ha sigut "efectiva" perquè s'ha reduït a la meitat els casos positius de Covid-19. "Hem baixat a 27 casos en els últims 14 dies davant dels cent positius que hi havia quan es va decretar el confinament", ha assegurat Alabort.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Benigànim ha demanat a la població que mantinga la "prudència" perquè han recordat que encara hi ha presència del virus en la localitat.

Veïns de Benigànim han assegurat que durant les setmanes de confinament han estat "espantats" per l'augment de casos positius. "Ho veus sempre llunyà, però quan ja et toca en el teu poble t'espantes més", afirmen.

"Hem passat el més dur i esperem que tot vaja bé", ha indicat una de les veïnes d'aquest municipi, qui també ha confessat que aquest dimarts ha sentit "molta alegria" en haver pogut tornar a la normalitat i retrobar-se amb algunes amistats.

En aquest sentit, una de les veïnes de Benigànim que ha superat el virus ha manifestat les seues ganes de tornar "a eixir al carrer" després d'haver estat "30 dies entre quatre parets" i s'ha congratulat de poder novament "anar a comprar i prendre't un café amb les teues amigues".

"No he pogut treballar en el confinament"

En aquest primer dia sense restriccions de mobilitat també ha tornat la venda ambulant als carrers de Benigànim i alguns comerciants han assenyalat que durant els dies que ha durat aquest confinament no han pogut treballar.

"S'ha paralitzat la nostra activitat econòmica. Jo visc d'aquesta venda a Benigànim i en els pobles propers, i des que es va decretar el confinament no he pogut eixir de casa i no he pogut treballar", ha comentat una de les venedores, quea més ha recalcat la necessitat que tenien de tornar a comercialitzar els seus productes en la via pública.