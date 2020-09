Segons ha informat Ràdio Castelló Cadena Ser, el registre s'ha practicat aquest matí per part de diversos agents de la Policia Nacional en la vivenda que posseeix l'expresident de la Diputació en la urbanització Playetas de Bellver, situada a Orpesa (Castelló).

El TSJCV ha indicat que no hi ha detinguts. En la causa, declarada secreta, hi ha de moment quatre persones investigades, inclòs el propi Carlos Fabra, les quals estan citades a declarar els dies 28 i 29 d'octubre.