Denuncien un conductor després de provocar un accident, fugir i negar-se a passar les proves d'alcoholèmia a Alacant

L'home ha sigut denunciat judicialment per l'un presumpte delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques i negativa a realitzar les proves d'alcoholèmia que comporta penes de presó de sis mesos a un any i privació del dret a conduir per temps superior d'un a quatre anys.

Segons ha informat la Regidoria de Seguretat, eixa persona s'ha incorporat a la circulació al carrer Lira i ha col·lisionant amb un altre vehicle provocant un accident de trànsit. Els testimonis, en comunicar-li que anaven a cridar a la Policia Local, han advertit que fugia sense deixar les seues dades.

Per tals fets, s'ha establit un dispositiu de cerca per la zona que ha localitzat el conductor escapolit i el seu vehicle, motiu pel qual va ser traslladat fins a la Prefectura de Policia Local on es va negar a realitzar les proves d'alcoholèmia.

UN MOTORISTA FERIT LLEU

Així mateix sobre les 22.30 hores d'ahir dilluns es va produir un segon accident per la caiguda d'un motorista al carrer Catedràtic Soler.

Pel que sembla, la caiguda ha sigut conseqüència de l'existència d'una taca d'oli sobre el ferm. El conductor de la motocicleta ha patit ferides de caràcter lleu, elaborant els agents el corresponent atestat.

La Policia Local ha comprovat que no es tracta d'una taca única, si no que l'oli s'allarga per diversos carrers: Catedràtic Soler, Pérez Medina, Foglietti i Alona. S'ha donat avís als servicis de neteja viària, els quals han treballat durant una hora i mitja per a poder garantir la seguretat vial.

El vehicle ha sigut retirat al dipòsit municipal, atés que encara seguia llançant oli i mancava de segur, per la qual cosa ha sigut denunciat administrativament el seu titular.