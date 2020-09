El buen café es cuestión de 'bares': qué presión necesita y una cafetera (¡rebajada!) para comprobarlo

No hay desayuno completo (al menos, para 8 de cada 10 españoles) ni sobremesa que se entienda sin un buen café. Aunque, sobre todo en España, cada persona lo toma de una manera diferente, todos coinciden en que su inconfundible aroma y su sabor alegran a los paladares más sibaritas y levantan el ánimo a los más perezosos. Así, para muchos, la primera comida del día puede incluir todas las recetas healthy que se deseen que, si no incluye una taza humeante de esta bebida, no puede considerarse un buen desayuno. Por ello, una de las primeras cosas que solemos hacer la mayoría la levantarnos es ir directos a la cafetera (sin mediar palabra con nadie) a disfrutar de un buen café.

Claro que el sabor y el aroma de esta bebida depende, en gran parte, del pequeño electrodoméstico que empleemos para prepararlo. Las cafeteras italianas eran, hasta la aparición de las de cápsulas, las más queridas por los somnolientos. Ahora, además, cada vez son más los cafeteros que apuestan por los modelos con brazo, los que emplean en las cafeterías profesionales, pero en versión casa. Gracias a estas propuestas, podemos conseguir un café digno de barista sin salir de casa. Pero, además, a la hora de decantarnos por una cafetera, debemos tener en cuenta el número de bares con los que cuenta. Esta cifra indica la presión con la que se caliente y circula el agua a través de la cafetera para preparar el café. Asimismo, detalla la capacidad que tiene este dispositivo para extraer todos los matices del café. Por tanto, a mayores bares, más aroma y sabor.

Lo normal para una cafetera doméstica gira en torno a 15 bares, pero en el catálogo de Cecotec hemos dado con una, el modelo Power Espresso 20, que, a muy buen precio, alcanza los 20 bares. ¿Te imaginas los matices que tendrá el café que prepares en ella? Además, incluye un vaporizador para disfrutar de un aroma mayor y permite preparar dos cafés a la vez. ¿Dispuestos a empezar el día con buen pie?

Este pequeño electrodoméstico permite preparar dos cafés a la vez. Cecotec

Por qué apostar por el café de Cecotec

Con una presión de 20 bares y 850W de potencia, esta máquina es ideal para aquellos que no se conforman con cualquier café, sino que solo disfrutan de uno aromático, bien prensado y con un sabor inigualable Así, capaz de preparar todo tipo de bebidas (entre las que se incluye un espresso o un cappuccino), entre los puntos fuertes de esta cafetera está en de incluir un vaporizador orientable para espumar leche, emitir agua caliente para infusiones o para calentar cualquier otro líquido, que completa (¡y mucho!) sus funciones. A esto se suma el brazo doble para la salida del café, pudiendo preparar dos tazas a la vez y sin alargar los tiempos de espera.

Tampoco se queda atrás la superficie calientatazas que incluye que, además de cumplir la labor que bien indica su nombre, es ideal para almacenar los recipientes en los que solemos disfrutar. Del mismo modo, también destaca por su bandeja de goteo desmontable (para facilitar su limpieza), por la válvula de seguridad (que libera automáticamente la presión) y por los indicadores luminosos que advierten de cada proceso.

