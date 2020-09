Compromís reclama justicia fiscal, autogobierno y que el Botànic tenga objetivos claros "ahora más que nunca"

Son algunas de las peticiones que ha lanzado al 'president', Ximo Puig, en el Debate de Política General en Les Corts, como portavoz de la coalición que comparte el gobierno de la Comunitat con PSPV y Unides Podem.

Ferri ha recalcado a Puig que la meta del Botànic debe ser "ayudar a la inmensa mayoría de valencianos que lo están pasando mal", para lo que ve prioritario subir impuestos a los que "continúan enriqueciéndose" y dejarlo patente en las cuentas de 2021.

A su juicio, toca no perder de vista que detrás de cada cifra hay muchas personas que "viven con miedo" de perder la casa o el trabajo y que sufren las secuelas físicas o emocionales del virus. Por contra, como "gran fortaleza" de la crisis ha destacado la capacidad de autogobierno y ha llamado a defenderlo desde la autoexigencia.

"La alternativa es que todas las decisiones se tomen desde despachos de Madrid", ha advertido, y ha ligado el autogobierno de la Comunitat a que 60.000 niños hayan comido bien durante la pandemia mientras el gobierno de Isabel Díaz Ayuso "los obligaba a comer pizza o hamburguesas" y a los 55.000 beneficiarios de la renta valenciana de inclusión.

De hecho, tras la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) en España, Compromís ve necesaria una reflexión porque "solo se han aprobado 3.966 peticiones de las más de 600.000". "¿No será que lo que nos falta no es capacidad, sino una buena financiación", se ha preguntado Ferri.

"LA PLAYA DE NADIE"

Dirigiéndose a Puig, ha hecho hincapié en que los valencianos se juegan mucho porque "con el autogobierno se educa, se cura y se ayuda a los que más lo necesitan". "Es el instrumento para decir bien claro que no queremos ser la playa de nadie, queremos ser un país avanzado y justo", ha reivindicado.

Pero ha recalcado a Puig que "los grandes avances no se consiguen pidiendo consenso permiso a los poderosos, sino con valentía". "En Compromís decimos 'sí' a sumar, al diálogo, a negociar y a acordar, pero nunca gobernaremos pidiendo permiso a la derecha", ha avisado, porque "no es el momento de abandonar las políticas valientes ni de frenar el Botànic".

Como balance, el síndic ha defendido que la gestión de la pandemia estos meses "no es una cuestión de suerte" y va en la línea de las políticas 'botánicas' desde 2015. "También es Botànic recuperar los hospitales privatizados", ha ilustrado, y ha recordado que el Consell gestiona "con una mano en la espalda" por la infrafinanciación y la falta de funcionarios.

Los valencianos, ha alertado, corren "el riesgo de perder el tren de la transformación post-pandemia y de alejarse aún más de los territorios avanzados de Europa".

INFRAFINANCIACIÓN: "EL PUEBLO VALENCIANO NO LO OLVIDARÁ"

En este escenario, la coalición considera que el Gobierno debe dar "soluciones ya" a la deuda histórica y a la infrafinanciación, un compromiso recogido en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez: "En Madrid tienen que tener claro que esto no va solo de Compromís. Si lo incumplen, el pueblo valenciano no lo olvidará".

La coalición invita a todos los grupos políticos y movimientos sociales a impulsar una iniciativa de reforma ciudadana de la Constitución para acabar con el 135 de la Constitución, "un artículo que es el padre de la 'ley Montoro' que ataca a los ayuntamientos". El objetivo, "que la inversión en las personas sea la prioridad absoluta de todos los presupuestos".

Más allá de la crisis, Ferri ha recordado que hay "una emergencia para la que no hay vacuna que valga: la climática"; ha urgido a una red ferroviaria digna, a no "continuar avalando proyectos que destruyen el entorno" y a una fiscalidad 'verde'. Todo ello supone, a su juicio, que el Estado debe dar un paso adelante porque "el 'santo mercado' no lo hará".

"No es una utopía, será la lucha política de nuestro tiempo en todo el mundo", ha augurado, con medidas como jornadas "más humanas" de cuatro días a la semana o "ir más allá" con educación obligatoria hasta 18 años junto a prácticas remuneradas.

Otros cambios profundos por los que apuesta Compromís son no tratar el cooperativismo como una "anécdota" y que los cuidados estén en el centro de la sociedad, con un reconocimiento al papel de las mujeres. Precisamente, el feminismo es el eje de la futura ley de igualdad que impulsará la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra, coportavoz de la coalición.

También ha lamentado que haya que hablar de "desigualdad lingüística" por las criticas de Cs a À Punt, "la única" radiotelevisión que emite en valenciano, un idioma con el que "no han podido ni los 'hable en cristiano' ni las palizas en las escuelas".

En esta línea, el síndic de Compromís ha pedido "no blanquear el discurso del odio" mediante un amplio acuerdo democrático en Les Corts que "dibuje una frontera clara entre democracia y fascismo". "Aquí están, aunque no se note mucho, porque la extrema derecha también es de extrema vagancia", ha aseverado sin mencionar a Vox.

Otra de sus propuestas, reiterada de la pasada legislatura, es la reforma de la ley electoral valenciana que "impidió el 'no' de Ciudadanos" para que sea "la más avanzada" de España. La coalición también presentará en los próximos meses una ley de comarcalización como alternativa a las diputaciones "sin sentido".