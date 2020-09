Condemnat a un any de presó per a aparcar en zona reservada per a discapacitats amb una targeta falsa a Dénia

La sentència, dictada el gener passat pel Jutjat penal número 1 de Benidorm i ara ratificada pel Tribunal provincial, li declara autor d'un delicte de falsedat en document oficial, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El condemnat va ser sorprès el 7 de juny del 2017 després d'aparcar en una plaça destinada a discapacitats del carrer Mercat de Dénia. Per a açò va col·locar en el quadre de comandament una targeta falsa, fotocòpia a color d'una original emesa per autoritats noruegues a nom del seu excunyat.

En el recurs presentat davant la sentència del jutjat penal, el condemnat va al·legar que el document no era fals, ja que existia un original que coincidia amb el contingut de la targeta del seu quadre de comandament.

L'home va afegir que el document original pertanyia al germà de la seua exdona, que va ser el seu exsogre el que va fer fotocòpies perquè les portaren els vehicles de la família i que a ell se li va oblidar retirar-ho del seu cotxe.

No obstant açò, el Tribunal considera que eixa coartada no està contrastada per cap prova "contundent" i que, en tot cas, fa tres anys que el seu excunyat i titular del document no viu a Espanya, per la qual cosa "és de suposar que l''oblit' a retirar la targeta ha durat aquest temps, no així el seu ús indegut de les places destinades a estacionament per a persones amb capacitat reduïda".