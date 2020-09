Debat.- Generalitat perfila un pla de reactivació cultural amb 25 milions: "Ara la cultura ens necessita a tots"

"Ara la cultura ens necessita a tots: als ciutadans i a les administracions", ha reivindicat el president, Ximo Puig, en el Debat de Política General en Les Corts, després de recordar que "en el confinament buscàvem cultura a casa per a mantindre la ment sana".

Puig ha alertat de la situació que afronta el sector posant com a exemple un missatge que va rebre aquest diumenge. "Està passant en tots els teatres i centres culturals: cancel·lacions, provisionalitat, fragilitat extrema. Açò acabarà matant l'art", ha relatat a l'hemicicle.

Es tracta d'una cridada d'emergència que creu que ha de "fer pensar" a tots, tant als espectadors com als governs, defenent que "solament és lliure la persona culta" i que "eixa palanca de llibertat no és possible sense creadors ni indústria".