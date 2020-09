PSE dice que las Cuentas vascas dependen del éxito de los PGE y apela al compromiso y dejar tacticismos para aprobarlos

Mendia ha realizado esta reflexión en el acto de clausura del X Congreso de JSE-Egaz, celebrado en San Sebastián, en el que ha sido elegido Víctor Trimiño como el nuevo secretario general de las juventudes socialistas, "una organización centenaria que respira más futuro que nunca".

En su primera intervención pública tras la constitución del nuevo Gobierno Vasco, la videlehendakari segunda, tras felicitar a Trimiño, ha afirmado que se viven momentos de incertidumbre y una situación inédita, pero algunos "no se han enterado".

En este sentido ha indicado que son precisos compromisos y políticas con mayúsculas y ha asegurado que lo que están demostrando algunos partidos "con su irresponsabilidad y con su permanente tacticismo con el que toman sus decisiones es que no saben ni influir, ni transformar ni mejorar nada".

"Y están jugando de forma temeraria con el futuro del país. Necesitamos políticos con mayúsculas y los partidos se comprometan con esta situación tan dramática porque nos lo estamos jugando todo", ha añadido.

PRESUPUESTOS

Por ello, ha señalado que se necesita el "compromiso" para sacar adelante unos presupuestos que "respondan a la realidad" actual. "Que rescaten a los débiles, que protejan a nuestros mayores, y que ofrezcan oportunidades a los jóvenes. Necesitamos unos Presupuestos para toda España que encajen en el gran proyecto transformador europeo", ha agregado.

Mendia ha añadido que, del éxito de esos Presupuestos Generales del Estado dependerán las cuentas vascas y del resto de las comunidades autónomas. "Es el marco en el que nos vamos a mover todos los demás", ha agregado.

No obstante, ha indicado que esto "no va del éxito de Pedro Sánchez o del Partido Socialista", sino del conjunto de la sociedad. Por ello, ha apelado "a la responsabilidad y sentido de país de todos". "No nos pongamos etiquetas, pongámonos a trabajar juntos para sacar todos juntos a España", ha añadido.

Mendia también ha querido hacer una apelación a la oposición en Euskadi y a todos los agentes sociales y económicos para "remar juntos" porque "hay que salir de ésta y salir todos sin dejar a nadie atrás".

"A los socialistas no nos basta gobernar con mayoría absoluta. Cuando se trata de reconstruir Euskadi no sobran ideas", ha indicado Mendia, que ha expresado su orgullo profundo por ser vicelehendakari del Gobierno Vasco en nombre de toda la familia socialista.

"El orgullo profundo por haber asumido responsabilidad de Trabajo y Empleo, de los planes para que nadie se quede atrás. El que comparto con Iñaki y con Javier por ocuparnos de que a nadie le falte una vivienda. De ocuparnos de las 200.000 familias que viven en Euskadi del turismo, el comercio y la hostelería, que tan mal lo están pasando y que tanto necesitan de nuestro esfuerzo", ha agregado.

Además, también ha mostrado su orgullo por haber logrado "un Gobierno plural y fuerte" con una "hoja de ruta clara", el de las bases para la reconstrucción social y económica de Euskadi, que es "exactamente el proyecto" que, según ha recordado, presentaron para la campaña electoral.

"Dije que todos los votos socialistas serían para la reconstrucción social de Euskadi y buscar acuerdos con todos. Ni uno para estrategias de confrontación. Y eso exactamente hemos hecho con este gobierno: sacar fuera todo lo que nos separa y centrarnos en la reconstrucción", ha agregado.

Mendia ha recordado algunos de los compromisos adquiridos como una Ley Vasca de juventud, la extensión del programa Gaztelagun o un Plan de Empleo Juvenil. La dirigente del PSE-EE cree que los demás partidos no se esperaban un proyecto "tan detallado, tan pegado a los problemas de la ciudadanía, tan realista" porque "no he visto que se haya criticado el contenido, más allá de esas peleas que entretienen a algunos nacionalistas".

Ha asegurado que es un acuerdo de Gobierno "transversal en todas las materias" e innovador, que va a exigir "una forma de gobernar más colaborativa, más coordinada y alineada entre todas las instituciones" y ha destacado que aspira a gobernar con diputaciones, ayuntamientos, el Gobierno de España y "alineados con Europa". "Y esos son los verbos que tenemos que conjugar más que nunca: en España y en Euskadi: cooperar, sumar, colaborar, aportar", ha añadido.

Mendia ha subrayado también el hecho de que los socialistas gobiernen en todas las instituciones y ha destacado que se ha logrado que el socialismo sea "imprescindible para salir de esta crisis". "Hemos recuperado el liderazgo de la izquierda útil y responsable, no nacionalista. Gracias a eso, gracias a nuestra fortaleza, los vascos pueden sentirse seguros de una salida justa", ha indicado.

La dirigente socialista ha advertido de que vienen "meses muy duros" y ahora toca "vencer los miedos que genera "tanta incertidumbre sobre la salud, el empleo o la educación", pero se ha mostrado convencida de que se "volverá a ganar".

La líder socialista ha aludido al carácter mundial de la pandemia y a sus consecuencias "nunca conocidas", por lo que ha reconocido que le sorprenden y le enfadan "quienes se presentan como si tuvieran la verdad absoluta para solucionar los problemas o tuvieran un varita mágica para ello", y también los que "proponen recetas del pasado, de un mundo que no existe".

A su juicio, se precisan "recetas nuevas" y ha llamado a desconfiar "de unos y otros, de los de las varitas y de los de las recetas del pasado". Mendia ha afirmado que "nadie tiene la respuesta unilateral" y se necesita "política con mayúsculas" y acuerdos.

"Si hay que mirar hacia atrás, que sea para saber quién ha sacado siempre a este país adelante. Y si alguien escarba un poco en la historia, se encontrará que siempre ha habido un socialista defendiendo los valores de la igualdad, la solidaridad, la pluralidad y la libertad. Siempre se encontrará un socialista construyendo derechos, rescatando a los débiles, a los vulnerables, ofreciendo una escuela, un médico, un salario digno", ha añadido.

Mendia ha destacado que, en los momentos "críticos", los socialistas siempre han sabido "sacar a Euskadi de lo peor, devolverle la libertad, conquistar derechos para los trabajadores, contribuir a construir la sanidad y la educación públicas". "Sabemos rescatar a Euskadi y a España", ha añadido Mendia, que ha destacado que, en este momento, son necesarios los jóvenes para construir "un proyecto progresista en el conjunto de España" y fortalecer la reconstrucción social y económica de Euskadi desde el Gobierno vasco".

CONGRESO

El acto ha contado también con la participación del secretario general de Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, que ha iniciado su intervención recordado que es madrileño y vallecano y ha lanzado un mensaje de "aliento, de solidaridad, de amor, cariño y fuerza a los barrios humildes confinados en una medida ineficaz, clasista y de derechas".

Asimismo, ha destacado que es una "suerte" contar con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque "antepone el bienestar social y sanitario a los criterios económicos".

Por su parte, el nuevo secretario general de JSE-Egaz, Víctor Trimiño, ha reconocido que es "un enorme orgullo" asumir esta nueva responsabilidad porque "la historia de lucha más eficaz es la que representa el socialismo vasco".