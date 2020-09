Martín: "Tenemos que avanzar ya en la toma de decisiones, aún a riesgo de cometer errores"

El presidente ha indicado que la pandemia de covid-19 no va a desaparecer en breve y aún tardará en desarrollase una vacuna. Sin embargo, advierte de que "no queda tiempo para poder proteger la temporada de invierno, que es prácticamente salvar o no nuestro futuro", apostilló.

Pedro Martín sostiene que la actividad turística en la isla depende de muchos factores, como la situación de la covid en otros países, el control de la enfermedad en nuestro territorio, el miedo a contraer la enfermedad durante el vuelo en avión, entre otros.

No obstante, cree que hay que aventurarse a implementar los test rápidos basados en antiglobulinas que detectan la respuesta inmunológica, aunque no tengan la fiabilidad de los PCR.

Recordó que, por esta razón, en el Cabildo se ha hecho una previsión inicial de un millón de euros -"que con seguridad habría que incrementar"- para colaborar en la financiación de las pruebas desde que se decida su puesta en marcha.

Asimismo, indicó que se está en disposición también, si es necesario, de poner instalaciones provisionales para la recogida de muestras a los que llegan a la isla.

Martín añadió que actualmente el equipo de científicos del Instituto de Genómica del Cabildo está trabajando en varias líneas de investigación sobre la covid, en colaboración con el SCS en el Hospital de La Candelaria, y advierten de que no existe una fiabilidad completa en los test rápidos y que la logística para poner en marcha el sistema es compleja.

"Por esta razón debemos planificar cuanto antes cómo poner en marcha el proceso. La colaboración entre instituciones es fundamental, pero también aprovechar la puesta a disposición de recursos que nos ha trasladado el sector turístico de la isla", indicó el presidente.

"El tiempo se acaba y por esta razón tenemos que avanzar. Nos preguntan qué hacer si aparecieran casos positivos en un aeropuerto. Si se produjera, ya estamos en disposición de alojarlos en instalaciones turísticas propiedad del Cabildo, como primer recurso para abordar el problema. Tenemos que ir adaptándonos a una situación cambiante y a las novedades que se irán produciendo en la evolución de la enfermedad. Pero asumiendo el riesgo a equivocarnos en alguna de las medidas, la sociedad de Tenerife y el sector turístico no puede esperar más", concluyó.