Una protesta toma el centro de Madrid contra las nuevas restricciones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes unas fuertes medidas restrictivas para 37 áreas sanitarias básicas de la región, donde se incluyen las zonas más desfavorecidas, por el preocupante aumento de casos.

Minutos después del anuncio de estas restricciones, ha surgido una marea de críticas e indignación en las redes sociales por considerar que estas medidas "segregan" y son "injustas".

Por ello, se ha promovido en Twitter una manifestación en la Puerta de Sol a las 20:00 donde piden la dimisión de Díaz Ayuso y bajo el lema de 'Si confináis el sur, pararemos Madrid'. Al cabo de una hora, centenares de personas se han concentrado en Sol y han gritado en contra de Ayuso y de las medidas anunciadas.

Las centenares de personas se han concentrado, con mascarilla y distancia de seguridad, para denunciar que las medidas aprobadas son una forma de “segregación”. En la manifestación, se han gritado lemas como 'No es cuarentena, es segregación', y han reclamado que se refuerce la sanidad pública.

Ciudadanos congregados en la Puerta del Sol tras el anuncio de las medidas en Madrid. SKYLINE WEBCAMS

Aunque no hay organizadores de estas protestas, distintos usuarios de esta red social han llamado a manifestarse. "Decenas de medidas durísimas de segregación selectiva, y ni una maldita medida de inversión pública en Sanidad, Educación, vivienda o transporte. Por nuestra dignidad", comenta una de las cuentas que promueven esta manifestación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado estas manifestaciones ya que "no es razonable en la situación en la que vivimos". "Creo que no es razonable en la situación en la que vivimos que se produzca una manifestación en la Puerta del Sol que pueda agravar la situación", ha explicado en su comparecencia junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras anunciarse las restricciones que afectan a la ciudad.

"Entiendo el desgaste emocional de haber superado una etapa de confinamiento como la que superamos todos en la Comunidad de Madrid y que apenas tres meses después se vean sometidos a nuevas restricciones".