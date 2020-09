CSIF demana "amb urgència" a Sanitat test ràpids a tots els treballadors i reforços en servicis de prevenció

CSIF considera que s'està produint "una demora sense sentit" per part de Conselleria i exigeix responsabilitats. En el seu escrit, l'organització demana a més explicacions per la nota interna en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent sobre que els contagis es donen en els horaris d'oci, esmorzars i menjars.

"Volem que s'aclarisquen els fets, veure si es garanteix la seguretat dels professionals, si s'han realitzat els informes tècnics que vé reclamant CSIF i deixar clar que els treballadors sanitaris estan fora de tota sospita", assenyala el sindicat en l'escrit a Conselleria.

La central sindical insisteix que "els contagis s'han de rastrejar i, allò més important, realitzar l'oportuna investigació del seu origen per part de qui corresponga".

De la mateixa manera posa l'accent que "cal anar per davant del virus". En aquest sentit insta Conselleria al fet que mostre els informes tècnics duts a terme pels servicis de prevenció en els diferents centres sanitaris, on detallarien les mesures de seguretat necessàries i aclaririen si s'estan aplicant o no.

CSIF demana igualment "la realització de proves serològiques o test ràpids de saliva a tots els treballadors de la sanitat pública i de les concessions privades per a evitar en la mesura que siga possible brots i rebrots de covid-19".

El sindicat recalca, a més, "la necessitat de reforçar els Servicis de Prevenció de Riscos Laborals, que estan sota mínims amb les places vacants que no ha aprovat Conselleria d'Hisenda". La central sindical recorda que són al voltant de 40.

"No pot ser que aquests recursos tan necessaris esperen mentre el covid-19 segueix estenent-se. Exigim responsabilitats per aquesta demora sense sentit malgrat la urgència de realitzar contractacions i adoptar mesures davant de la pandèmia", reivindica CSIF.