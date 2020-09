La Fira de les Comarques mostrarà al món les experiències i les destinacions “segures” de València

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el diputat de Turisme, Jordi Mayor, han presentat aquest dijous en el Cub de les Comarques de València la nova edició de la Fira de les Comarques, que se celebrarà del 18 al 20 de setembre via en línia a través del portal www.firacomarques.com, sota l'eslògan “Visitem València”.

El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat en aquesta primera Fira de les Comarques virtual el seu “suport, ànim i força cap a tot el sector turístic, empreses i destinacions que han fet un gran esforç d'adaptació a la nova realitat, que també permet tenir noves oportunitats”.

A més ha destacat que l'objectiu del certamen en línia és “mostrar al món que a la província València totes les experiències turístiques i destinacions que es poden consumir són totalment segurs”.

“Les empreses han fet els deures i s'han adaptat, al costat de les administracions, a la situació actual, adaptant els seus protocols amb una gran esforç tècnic i econòmic, i el suport del Patronat de Turisme de València”.

“És un moment difícil però és el moment de donar-li certesa al consumidor, al turista, i ara més que mai necessitem el concurs de tots perquè les empreses turístiques que tant han treballat aquests mesos per a adaptar-se a aquesta realitat puguen sobreviure i que ens creguem que a la nostra província ho podem trobar tot, i aquesta fira ens ho demostrarà”, ha agregat.

Continguts de la Fira de les Comarques 2020

El certamen acollirà la participació d'un total de 48 empreses turístiques i 58 destinacions de la província, arreplegarà les propostes turístiques de les diferents destinacions, estructurades per comarques, i les de les empreses dedicades a l'activitat turística en el territori valencià, segons la seua tipologia, és a dir, Turisme Actiu/Naturalesa, Turisme Cultural/Patrimoni i Turisme Gastronòmic.

El públic podrà conèixer i recórrer el territori valencià, gaudir de les múltiples experiències turístiques que ofereix, sol·licitar informació detallada sobre aquestes per a planificar pròximes escapades d'un o diversos dies per la província, fins i tot reservar experiències i productes turístics mitjançant WhatsApp o correu electrònic, visualitzar vídeos de promoció de múltiples destinacions, descarregar fullets, plans i catàlegs….i tot a colp de clic, des del nostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil.

A més, la fira oferirà activitats addicionals com a actuacions musicals i demostracions gastronòmiques en directe via streaming, una gimcana turística amb sorteig de premis per als participants, presentacions de productes i destinacions, així com la possibilitat de participar com a professional en reunions privades a través de la plataforma amb la col·laboració de la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV).

Missatge d'optimisme al sector

Per part seua, el president de la Diputació i president del Patronat de Turisme de València, Toni Gaspar, ha volgut traslladar un missatge d'optimisme “malgrat la greu situació que està travessant el sector”, ja que “s'està treballant de manera coordinada entre institucions i empreses, no solament per a sostenir el turisme a la província, sinó per a reforçar el model una vegada haja passat la crisi sanitària”.

En aquest sentit, Gaspar ha recordat les reivindicacions que els representants del sector van traslladar en la reunió mantinguda a principis de mes en la Diputació amb el secretari d'estat de Turisme, Fernando Valdés, qui va tenir molt bona predisposició en valorar les principals demandes d'empreses i associacions turístiques.

Finalment, el president Gaspar ha recordat les ajudes que des de la Diputació s'han posat en marxa, amb un total de 1,3 milions d'euros en diferents línies de subvenció per a fomentar el producte i l'experiència turístiques a través dels consistoris, i posicionar i millorar la imatge de la destinació turística.

La Fira en el Dia Mundial de la Paella

D'altra banda, València Turisme també se sumarà des de la Fira de les Comarques el pròxim diumenge 20 de setembre a la celebració del Dia Mundial de la Paella “per a mostrar al món el nostre plat més internacional, que representa una manera d'entendre la vida més enllà dels ingredients que comporta, gaudint-la amb la gent que un vol”, ha manifestat Jordi Mayor en acabar la seua intervenció.