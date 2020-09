Una plaça del Coronavirus per a conscienciar de la "desgràcia" de no cuidar la ciència

La ciutat de València ha estrenat aquest dijous la plaça del Coronavirus com a enclavament simbòlic i temporal per a conscienciar de la "desgràcia" que suposa no cuidar la ciència, la investigació i l'emprenedoria ara més que mai.

Aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Premis Rei Jaume I (FPRJ) i l'Ajuntament, canvia durant uns mesos el nom de la plaça Doctor Collado com un advertiment que "si no donem suport a la investigació, en lloc de places per a científics tindrem places per al coronavirus".

La plaça del Coronavirus ja té la seua placa en aquesta zona del barri antic de València, al costat del Mercat Central, encara que els veïns i fallers poden estar tranquils perquè el canvi no és definitiu. "Que ningú es preocupe, no ens hem tornat bojos: canviar el nom una plaça porta un procés bastant conscienciós", ha remarcat el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, després de la inauguració.

La intenció és cridar l'atenció de la ciutadania i "crear una mica de polèmica", una cosa que de moment s'ha aconseguit davant la quantitat de crides de preocupació a l'Ajuntament des que es va anunciar la iniciativa aquest dimecres.

Inicialment, la plaça del Coronavirus es mantindrà amb aquest nom fins a la celebració dels Premis Rei Jaume I, sense data definitiva perquè depenen de l'agenda de Casa Reial.

Fins llavors, el seu cartell deixarà patent la importància d’"aprofitar les desgràcies que deixa la pandèmia per a adonar-nos de la importància de visualitzar aquestes àrees que a vegades ignora la societat".

"2020 quedarà com un any que va enxampar a tot el planeta desprevingut. Què passaria si en comptes de recordar-nos del bo ens recordem del dolent? Seria una desgràcia que aquesta preciosa plaça es diguera plaça del coronavirus per sempre", ha exposat el president de la fundació, Javier Quesada.

Pacte d'Estat per la ciència

Per a aconseguir-ho, els Jaume I tornaran a reclamar enguany un pacte d'Estat per la ciència a llarg termini, "no a tres anys ni d'una legislatura", amb l'objectiu que "governe qui governe" hi haja una inversió digna.

"La ciència es destrueix si no es cuida", ha advertit el titular de la FPRJ després d'anys en què "molts científics s'han descoratjat i anat a altres països". Espanya, ha recordat, els va recuperar amb programes com les ajudes Ramón y Cajal "i després els va donar l'esquena". "Ara ja no tornen", ha lamentat.