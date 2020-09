Verónica Forqué le propone un curioso reto a Pablo Motos: "Prueba a cocinar unos huevos fritos en pelotas..."

El hormiguero recibió este miércoles una doble visita con Ingrid García-Jonsson y Verónica Forqué que presentaron su nueva película, Salir del ropero, en la también participan Álex O'Dogherty, David Verdaguer o la desaparecida Rosa María Sardà, entre otros.

El filme trata sobre el derecho de cada uno a hacer lo que desee y en la que dos mujeres maduras (Forqué y Sardá) salen del armario para gritar su amor, y respecto a ese derecho y esa libertad Pablo Motos destacó que la veterana actriz había reconocido que "te encuentras en un momento en el que eres muy feliz y haces lo que te da la gana".

"Me levanto a la hora que quiero, si puedo, hoy no que he tenido que ir a la radio a hacer promoción de la película, pero me encanta echarme la siesta, el café. También me miro mucho al espejo y voy mucho desnuda por casa", afirmó sorprendiendo al presentador.

Forqué le preguntó a su compañera si ella lo hacía, y García-Jonsson contestó afirmativamente. "No he puesto la televisión en toda la pandemia, y ha sido una experiencia muy rara y bonita, e, incluso, me corté el pelo con las tijeras de las uñas", comentó Forqué.

"Tengo unos amigos nudistas y es verdad que no es lo mismo estar vestida que desnuda", comentó la actriz, a lo que García-Jonsson exclamó: "No, no tiene nada que ver". Entonces Forqué le lanzó un curioso reto a Motos.

"En casa prueba a cocinar unos huevos fritos en pelotas", afirmó la actriz desafiando al presentador. "Me parece muy peligroso, ¿no? El aceite...", reconoció Motos, pero la invitada le contestó que "se nota que has frito pocos huevos...".

El valenciano señaló que "ninguno" ya que "nunca me he tomado un huevo frito porque la textura de la yema no me acaba de convencer, pero me puedo comer una tortilla de doce claras de huevo".

Al final, Motos admitió que "tengo que probar lo de ir desnudo", a lo que Forqué le comentó entre risas que lo hiciera "con tu chica en casa, en la terraza espatarrados... Yo nunca había hecho algo así".