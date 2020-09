Antonio David Flores debe pagar 80.000 euros a Rocío Carrasco antes de cinco días, según 'El programa de Ana Rosa'

Antonio David Flores no atraviesa su mejor momento. El colaborador de Sálvame, que se sitúa en el foco de la polémica por los rumores de infidelidad a Olga Moreno, ha recibidoun duro golpe en su guerra judicial contra Rocío Carrasco, tal y como ha anunciado este miércolesEl programa de Ana Rosa.

El espacio de Mediaset ha revelado que Flores tiene cinco días para desembolsar la cantidad de 80.000 euros como fianza de sus problemas con Carrasco, un pago que deberá efectuar para no perder su sueldo, pues el tertuliano no tendría bienes a su nombre que le pudieran embargar.

De este modo, Flores podría sufrir las consecuencias de "un decreto de embargo sobre las cantidades que ingrese, la facturación o cualquier otra cosa que pudieran asegurar esos 80.000 euros".

Antonio David puede enfrentarse a un decreto de embargo si no paga 80.000 euros en cinco días a Rocío Carrasco #AR16Shttps://t.co/UK9E7vHOIp — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 16, 2020

El ex guardia civil, que se declara "insolvente" desde hace varios años, ha recurrido al Juzgado Número 2 de Alcobendas, que ha desestimado el recurso. No es la primera vez que los Juzgados no le dan la razón en su guerra judicial con la hija de Rocío Jurado, la que se remonta al año 2006.

La noticia llega después de que el pasado 9 de septiembre la revista Lecturas contara que la pareja de Fidel Albiac había solicitado a Flores una cantidad de 120.000 euros en concepto de daños morales por una entrevista que este concedió en 2016 vulnerando a su honor e intimidad.

Hace dos años, en 2018, se archivó la denuncia por violencia de género que le puso Rocío y en la que le pedía cárcel.