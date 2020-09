Els monstres valencians "espanten" la por dels xiquets en el col·legi per Tots Sants

La campanya 'Espanta la por: per Tots Sants, monstres valencians' arriba als col·legis de la Comunitat Valenciana amb una proposta didàctica per a tots els cursos dels cicles d'Infantil i Primària, amb l'objectiu d'ajudar els xiquets a conéixer més i millor l'imaginari terrorífic valencià, els seus vincles amb la cultura mediterrània i les relacions amb la festa de Halloween.

En un any que "més que mai" els alumnes necessiten espantar la por, 'Espanta la por' és el projecte amb el qual la biblioteca i el departament de didàctica d'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, reivindiquen des del 2016 l'imaginari valencià de la por amb motiu de la festa de Tots Sants de l'1 de novembre.

Un monstre valencià serà el protagonista de cada curs i servirà de fil conductor en tots els àmbits de coneixement. El gegant, la bruixa i el drac acompanyaran als estudiants d'Infantil de 3, 4 i 5 anys, respectivament.

En Primària tindran l'home del sac (primer curs), la 'quaratamaula' (segon), l'home dels nassos (tercer), el dimoni (quart), el car (cinqué) i 'queixalets' (sisé) per a endinsar-se en l'anglés, el castellà, el valencià, les matemàtiques, la música o el coneixement del medi.

El projecte educatiu està coordinat i dirigit per Miquel Puig, amb la col·laboració d'Imma Ródenas, Eva Maria Martínez, Maria Giner i Josep Tébar. Les il·lustracions són obra de Lina Vila i el disseny de Patricia Bolinches.

'Espanta la por a l'escola' s'estrena així enguany com una proposta didàctica per a Infantil i Primària que recupera i actualitza la tradició de parlar de la por en arribar la festa de Tots Sants i el Dia dels Difunts, després de quatre anys de gran acolliment al llarg de la Comunitat Valenciana gràcies a la participació de les biblioteques públiques i els museus etnològics locals.

Els professors ja tenen accessible per mitjà del web de l'ETNO tant la guia docent com el dossier per als alumnes de cada curs. La programació d'activitats del museu arrancarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 15 de novembre, de nou amb propostes per a diversos tipus de públic (espectacles, tallers per famílies o tallers escolars).