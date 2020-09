Sánchez espera una próxima reunión del CPFF para avanzar en los PGC: "Sin previsiones de ingresos, no hay de gastos"

"Sin el presupuesto de ingresos, no hay presupuesto de gastos. Es imposible", ha aseverado. Así ha respondido este miércoles Sánchez al ser preguntada, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, por todos los grupos de la Cámara, tanto los que sustentan al Gobierno (PRC y PSOE) como los que están en la oposición (PP, Cs y Vox), por la elaboración y las directrices de las cuentas de 2021 y que el bipartito quiere que estén en vigor el próximo 1 de enero.

Sánchez ha explicado que, por ahora, el Gobierno de Cantabria está trabajando en torno a los gastos, y, principalmente, en definir aquellos "básicos" de la Administración.

Y es que, según ha dicho, respecto a los ingresos, el Gobierno regional "no tiene mucha información" dado que falta que el Ejecutivo central les informe sobre las entregas a cuenta o si se va a revisar la senda fiscal.

Por ello, ha insistido en que hasta que no el Ejecutivo central no aporte esas "pautas", algo que espera que ocurrirá en el próximo CPFF, anunciado para septiembre, "no puede elaborar el presupuesto de ingresos".

En este sentido, se ha mostrado dispuesta a comparecer de nuevo en el Parlamento cuando tenga esa información para facilitarla a los grupos de la Cámara.

Algunos grupos de la oposición, como Cs, han insistido en la importancia que, a su juicio, tiene de que esos PGC sean "consensuados", no solo por los partidos que gobiernan, PRC-PSOE, sino por el resto de grupos del arco parlamentario que sean "mucho más sólidos" y permitan superar la actual situación generada por el COVID-19.

El PP ha reivindicado que, desde el inicio de la pandemia, ha ofrecido todo el "apoyo" y colaboración al Gobierno PRC-PSOE, al que ha reprochado que no se haya puesto a trabajar en un plan de recuperación para Cantabria consensuado con los partidos de la Cámara y con los agentes sociales.

Desde el PRC, socio del PSOE en el Ejecutivo regional, también se ha subrayado la necesidad de conocer "cuanto antes" aspectos como el techo de gasto o la posibilidad de endeudamiento.

Además, los regionalistas consideran que, de cara a los próximos Presupuestos, se tendrían que articular "mecanismos más flexibles" que permitan tomar "decisiones más rápidas" en función de cómo evolucione la situación de la pandemia.

APARCAR DIFERENCIAS Y ARRIMAR EL HOMBRO

La consejera de Economía y Hacienda ha concluido su comparecencia haciendo un llamamiento a los grupos de la Cámara a "aparcar las diferencias" y seguir "arrimando el hombro", como a su juicio está ocurriendo hasta ahora, para afrontar la situación sin "precedentes" y los "retos enormes" que, según ha reconocido, habrá que afrontar y que, según ha dicho, solo se podrán superar si trabajan "unidos y no enfrentados".

Por ello, ha pedido "unidad, lealtad, propuestas realistas y críticas constructivas". Pese a las dificultades y la "incertidumbre" existentes, Sánchez ha expresado su "esperanza" y ha vuelto a expresar que Cantabria tiene "fortalezas más que suficientes para encarar con garantías el futuro".