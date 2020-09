Educació augmenta la previsió de beneficiaris de les beques menjador a més de 144.000 alumnes

Aquest departament del Consell havia realitzat una primera estimació de beneficiaris de la beca menjador en 143.000 alumnes, un 1,5% més que el curs passat. No obstant açò, en aquests moments, la previsió de beneficiaris ja és de més de 144.700 xiquets i xiquetes.

Per tant, s'estima que en la xifra hi haja almenys quasi 4.000 beneficiaris més que el curs passat i que d'aquests, almenys 3.500 xiquets i xiquetes reben la beca completa, recalca la Conselleria en un comunicat.

Per províncies, s'espera arribar als 54.000 becaris a Alacant. En la de Castelló la previsió inicial és que les ajudes beneficien a uns 16.000 escolars. En el cas de València, se superaran els 75.000.

Igual com en el curs passat, tots els sol·licitants amb 7 punts o més reben l'ajuda, com estableix la Resolució de la Direcció general de Centres Docents per la qual s'estableix la puntuació mínima per a la concessió d'ajudes.

BAREM

En el barem que s'aplica per a obtindre la beca menjador computa tant la renda disponible per càpita de la unitat familiar de l'alumne com les seues circumstàncies sociofamiliars. En el curs 2015-2016 podien accedir a la beca menjador els alumnes que per renda per càpita i circumstàncies sociofamiliars específiques acumulaven a partir de 12 punts, mentre que en el curs passat, com en el qual ara comença, tenen beca menjador els alumnes amb 7 punts o més.

El manteniment del tall en els 7 punts i l'augment del pressupost de les beques menjador en 685.000 euros pel que fa al curs passat, que arriba als 73,4 milions d'euros d'inversió, permet incrementar no només el nombre de beneficiaris, sinó també reforçar les beques amb l'import màxim en 3.500 més.

Des del curs 2015-2016 hi ha més de 59.000 beneficiaris de menjador més, gràcies a l'augment de la inversió en 26,8 milions d'euros. A més, ara les beques van des del primer dia del curs fins a l'últim, ja que es cobreixen també els mesos de setembre i juny.

En aquest curs es mantenen les millores introduïdes ara fa un any, com l'augment al mig euro al dia, de 2 a 2,50 euros, de l'import de l'ajuda individual als escolars amb una nota de 12 punts.

IMPORTS INDIVIDUALS DIARIS PER TRAMS

L'alumnat beneficiari que en el procés de baremació ha aconseguit la nota màxima de 20 punts rep el 100% de l'ajuda, que és de 4,25 euros diaris, és a dir, l'import total del menú escolar. L'ajuda la rep el centre i la família no ha de pagar res. En aquest curs més d'un terç dels beneficiaris rebran l'ajuda íntegra.

L'alumnat que té entre els 7 i els 11 punts té una assignació diària de 2 euros, el 47% de la beca, i, per tant, les seues famílies solament han d'abonar en el centre educatiu 2,25 euros al dia.

Els beneficiaris amb puntuacions de 12 i 13 punts tenen una ajuda diària de 2,5 euros, el 59% de la beca. Entre els 14 i els 17 punts, la subvenció és de 3 euros al dia, el 71% del menú. Els escolars amb 18 punts disposen de 3,5 euros al dia d'ajuda, el 82% de la beca. Amb 19 punts es té dret al 94% de la beca, 4 euros al dia.