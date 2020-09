La madrileña Elena Hernández Matanza, premio Ateneo de Valladolid con su primera novela, 'Regreso'

Así se ha dado a conocer este martes en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid después de la celebración de la última reunión del Jurado del Premio Ateneo de Valladolid en el que se ha decidido la obra ganadora entre las cinco finalistas.

La secretaria del Jurado, María Aurora Viloria, ha anunciado la obra seleccionada como 67 Premio Ateneo Ciudad de Valladolid y posteriormente el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha abierto el sobre con los datos de la novela 'Regreso', que correspondía a María Hernández Matanza, de 51 años y residente en El Escorial (Madrid).

A continuación, la ha llamado por teléfono en una conversación que, como habitualmente en este acto de fallo del premio, han podido escuchar todos los presentes en el acto.

Hernández Matanza ha explicado, con "mucha ilusión" por recibir el premio en "un año tan complicado en lo personal", que se trata de su primera novela, ya que hasta ahora solo había publicado 'La primavera de los cerezos', un libro que recopilaba relatos que había ido publicando en los últimos años en un blog que actualiza habitualmente con nuevas piezas, poemas, o reflexiones.

Este es el primer premio que recibe la autora en su carrera, que comenzó en el periodismo pero actualmente está más enfocada en la corrección de textos literarios. "En unos meses muy duros por circunstancias personales, este premio es como una luz que me ilumina y me da un poquito de calor, de lo más bonito que me ha pasado en los últimos meses", ha destacado Hernández Matanza.

'Regreso', como ha descrito brevemente la escritora, es una novela que aborda "un pequeño viaje" de dos personas, en el que se produce un regreso físico de una de ellas y también una transformación personal de ambos. Se trata de una obra "intimista, pero con sentido del humor y un poco surrealista".

CERTAMEN VETERANO

La vicepresidenta del Ateneo Ciudad de Valladolid, Concepción Porras, ha querido destacar en la rueda de prensa la "gran satisfacción" que ha supuesto para esta asociación poder haber llevado "a buen puerto" la nueva edición, la número 67.

Porras ha incidido en que el Premio Ateneo es el segundo galardón "más antiguo en España" en cuestión de novela con secuencia anual y "sin dejar ningún año de realizarse".

La vicepresidenta ha subrayado también la "altísima calidad" de las 124 novelas presentadas al Premio "llegadas de todas partes", con países de procedencia como Francia, Italia, EEUU, Ecuador, Cuba, e incluso de Australia, lo que demuestra "la repercusión del premio a nivel internacional".

Porras ha recalcado que los vallisoletanos pueden sentir "un orgullo importante" por mantener este tipo de premios literarios "tan importantes" y con tanta tradición.

El alcalde también ha querido elogiar a todas las personas de la organización que han trabajado con más dificultad que en anteriores ediciones para recibir, seleccionar y leer las 124 obras porque todo ha sido más complicado: la recepción de los originales, la coordinación de las comisiones de lectura y todas las gestiones del proceso.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado ha estado reunido durante la mañana de este martes en la Casa de Zorrilla. Además de Angélica Tanarro, periodista y directora de la Sección de Literatura del Ateneo de Valladolid, que ha presidido el jurado del Premio, han integrado este jurado cuatro personas más, tales como el director de Editorial Algaida, Miguel Ángel Rodríguez Matellanes; el poeta, profesor de literatura de la Universidad de Burgos y co-director del programa 'Valladolid Letraherido' de la Fundación Municipal de Cultura, Pedro Ojeda; el también poeta, periodista y jefe de Relaciones Institucionales del Grupo Vocento, Carlos Aganzo; y María Aurora Viloria, "una de las periodistas culturales y críticas literarias más carismáticas de nuestro entorno".

De las 124 novelas presentadas, el jurado había seleccionado cinco finalistas, que además de 'Regreso' eran 'Summertime blues', 'Barbarie', 'Un Plano del infinito' y 'Objetos perdidos'.

La entrega del Premio, dotado además con 20.000 euros, tal y como ha comunicado el alcalde a la ganadora, está prevista el sábado 26 de septiembre en el marco de la Feria del Libro de Valladolid.