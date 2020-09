Es reprèn el trasllat dels monuments fallers a Fira València

Des de Cultura Festiva es donarà així per finalitzat en el mes de setembre tot el treball de coordinació i organització que comporten les tasca de trasllat dels monuments fallers des dels tallers dels artistes fins a les instal·lacions de Fira València.

"Al principi ja elaboràrem el llistat de totes les falles que volien el trasllat i aquest mes totes les comissions que ho van sol·licitar tindran ja protegits els seus monuments en les instal·lacions de la fira de mostres", ha explicat Galiana.

Al mateix temps, des de Cultura Festiva estan validant les factures dels trasllats que van fer les pròpies comissions o els seus artistes fallers entre març i maig, de manera que la Generalitat puga començar a fer efectius els pagaments.

Pel que fa als trasllats que s'han iniciat hui i que s'allargaran per uns dies, s'estan controlant i s'està fent un treball de seguiment per part de tècnics de la Regidoria de Cultura Festiva desplaçats fins a les instal·lacions de Fira de València per a controlar que tot es faça de manera correcta.