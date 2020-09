L'Ajuntament de València adjudica el contracte per a la redacció del projecte del Palau de la Música

20M EP

La reforma de les sales Iturbi i Rodrigo del Palau de la Música de València i per a adequar l'auditori per a fer-ho més sostenible i energèticament eficient ha donat aquest dilluns un pas més en la seua tramitació administrativa en adjudicar-se el contracte de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de les instal·lacions. L'adjudicació s'ha fet per un import total de 244.295,13 euros.