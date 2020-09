El PSPV de València celebra la suspensió de la regla de despesa i demana unitat per a aconseguir fons addicionals

"El Govern ha fet el que ha de fer, ara han de rectificar els que van votar que no", ha sostingut en declaracions remeses als mitjans. La setmana passada, el Congrés va tombar el decret de l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la cessió a l'Estat dels romanents municipals, amb els sí de PSOE, Podem i Terol Existeix.

Davant el nou decret, el portaveu socialista creu que el Govern pren la iniciativa per a solucionar les dificultats provocades per la pandèmia en els ajuntaments, encara que "evidentment, solament ha pogut fer el pas en el que hi ha acord". "Per a València suposa solament una part xicoteta dels problemes als quals ens enfrontem", ha reconegut.

La situació, al seu juí, segueix sense aconseguir allò que permetia l'anterior decret, que "va rebutjar la dreta i altres partits", en incloure 5.000 milions aportats pel Govern en fons addicionals. En el cas de València, "la capacitat per a tindre 113 milions d'euros més".

"Si hui tots estem contents, hem d'intentar recuperar l'escenari anterior i ser capaços de disposar de fons addicionals per a no haver de fer retallades en els pressupostos. Aquest és l'escenari en el qual hem de treballar", ha defès el nou edil d'Hisenda.

El nou decret, anunciat aquest dilluns pel Ministeri d'Hisenda, inclourà entre altres coses la suspensió de la regla de despesa per al 2020 i tindrà un impacte superior als 3.000 milions d'euros. No obstant açò, no s'abordaran mesures relatives als romanents de tresoreria dels ajuntaments per "falta de consens".