Els MIR creuen que la negociació "va per bon camí" però veuen "difícil" tancar un acord en la reunió de demà

Cuñat, en declaracions a Europa Press, ha explicat que Sanitat els ha fet entrega no d'una proposta final, sinó d'un informe denominat 'Document de treball' en el qual s'arrepleguen les conclusions de la reunió del passat dimarts, la qual es va perllongar durant més de quatre hores i mitja.

Així, ha destacat que des que el departament que dirigeix Ana Barceló "han canviat d'actitud" i ara "van en la direcció apropiada" i "no és el mateix panorama que fa un mes". No obstant açò, veu "difícil" que demà es puga tancar un acord final perquè queden "diversos punts que cal tractar i que no figuren en el document".

Entre ells, s'ha referit a l'aspecte retributiu ja que la Conselleria manté que el sou base és competència estatal i l'acord, per tant, ha de ser a nivell nacional, però "no diu res de l'hora de guàrdia, que és competència autonòmica".

Així mateix, demanen que quan treballen en festiu se'ls retorne un dia extra de compensació horària com marca la llei i es reconeix als adjunts, i en eixe sentit ha qüestionat la necessitat de comptar amb un informe favorable de la comissió de docència com ha sol·licitat la Conselleria per a "estar segura" que no interfereix en la formació dels metges interns residents.

Per contra, ha destacat que si que hi ha avanç en altres demandes com limitar les guàrdies mensuals de 7 a 5. Per tot açò, s'ha mostrat optimista a poder tancar un acord, encara que no siga demà, que pose fi a la vaga indefinida.