Dejan una cabeza de jabalí en la casa de un alcalde de Lleida y él denuncia que es el quinto ataque que recibe

Ramon Costa, alcalde de la Coma i la Pedra, un municipio de la comarca del Solsonès (Lleida) ha denunciado públicamente que hace seis meses que es víctima de acosos. Según ha Costa relatado a la ACN, ha presentado hasta cinco denuncias por "ataques" recibidos en su domicilio.

El último episodio ha sido que unos desconocidos han dejado una cabeza de jabalí en su jardín, una acción que, según el alcalde, ha sido la "detonante" que lo ha llevado a dar a conocer los hechos "para ponerles fin".

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de la Coma i la Pedra ha emitido un comunicado conjunto en el cual muestran su apoyo a Costa y recalcan que este tipo de hechos "no tienen cabida en La Coma i la Pedra y tienen que ser investigados para identificar a los responsables".

El alcalde, Ramon Costa, asegura que no sabe quién hay detrás de los ataques. Sin querer entrar en detalles, explica que además de la cabeza de jabalí también le han envenenado plantas. "Cada acto por separado no parecía tan importante", dice. No obstante los ha denunciado todos ante los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, en el comunicado conjunto, las fuerzas políticas apelan al hecho que si detrás de los ataques hay "discrepancia política" los autores "tienen que entender que su comportamiento los saca cualquier razón" e instan a mostrar sus posiciones "a través de la palabra" y por "vías democráticas". Ramón Costa forma parte del partido 'Independents per la Coma i la Pedra-Acord Municipal' (ICiP-AM).