La Generalitat aconsegueix un crèdit de CaixaBank de 1.000 milions a tipus zero

20M EP

CaixaBank aprovarà un crèdit de 1.000 milions d'euros a zero interés per a la Generalitat Valenciana, la qual cosa permetrà "estalviar recursos per al finançament de l'activitat corrent" de l'administració, segons ha avançat el president Ximo Puig.