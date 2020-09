Rioja espera "poder salvar este año de la mejor manera posible" apoyado en el buen comportamiento de la exportación

En una entrevista a Europa Press, Lapuente ha lamentado que "no va a ser un buen año para nadie", hasta el punto que ya hablábamos que "podía ser terrorífico". De hecho, "los números que manejamos para los siete primeros meses nos están dando un suelo de una caída del 11 por ciento, con un comportamiento mejor de exportación".

Precisamente, ha manifestado que en exportación "dependemos menos del canal HORECA de lo que representa en España, haciendo que manejemos un crecimiento en los siete primeros meses en el exterior de un seis por ciento".

"Un buen comportamiento a doble dígito, con un 20 por ciento en Reino Unido y en Estados Unidos a pesar de las circunstancias del recargo arancelario en éste último país", ha añadido Lapuente, que por contra ha situado caídas en Rusia o China pero que "afortunadamente no tienen un peso tan importante como estos mercados tan relevantes".

Todo ello, ha resaltado "nos hace tener un balance positivo que compensa una caída del 20 por ciento en el ámbito nacional". Ha recordado que en el caso de la hostelería, en los seis primeros meses del año, la "caída ha sido del 50 por ciento".

Con todas estas cifras, el director general del Consejo Regulador ha confesado que "es complicado prever el cierre del ejercicio", ya que "estamos viviendo la segunda ola de contagios, por lo que de cómo se marquen las próximas semanas los derroteros va a depender mucho el cierre de final de año". De hecho, ha indicado que para Rioja este último cuatrimestre "es importante", debido a que, entre otras cuestiones, se encuentra la campaña de Navidad.

Para Lapuente "nos ha ocurrido lo peor que podíamos esperar que es la incertidumbre, porque cuando tienes acotado un problema y sabes su dimensión es más fácil afrontarlo, pero aquí es un poco estar en la expectativa y tener medidas reactivas".

Ha recordado que "nosotros vamos a hacer todo lo posible", y para ello, entre otras cuestiones, "redirigimos las acciones promocionales buscando la dinamización de la venta, el impacto y el propio compromiso y la empatización con el público destinatario de los vinos de Rioja", y por ello "hay que esperar que los resultados no sean terroríficos y que podamos salva este año de la mejor manera posible".

COSECHA "GENEROSA"

Sobre la situación de la vendimia, el director general del Consejo Regulador ha indicado que "nos estamos moviendo en fechas de la cosecha 2019, que fue ya temprana, con un adelanto de una semana respecto a una cosecha tipo".

Precisamente, ha destacado que "las condiciones están siendo muy favorables pero teóricamente aún nos quedarían unos días para empezar una vendimia de manera intensa", en lo que ha estimado que será una cosecha "generosa".

VENDIMIA "SEGURA"

Sobre la convivencia de la vendimia con la pandemia del coronavirus, Lapuente ha manifestado que "no estamos asustados, pero si muy preocupados, porque es una vendimia muy complicada, difícil, donde se van a tomar las máximas medidas de prevención, porque lo importante es preservar la salud, y de ahí deriva el evitar tener problemas operativos".

No obstante, ha señalado que "si aparecen estos problemas, lo importante es tener un plan de contingencia para poder reaccionar de una manera racional y efectuar una vendimia lo más segura posible", algo que "no va a ser fácil, pero no hay que perder la cara al problema".

BREXIT Y ARANCELES EEUU

Por otra parte, sobre la afectación del Brexit y los aranceles de Estados Unidos, Lapuente en relación a éstos últimos ha indicado que "nos hemos acostumbrado a estar tan atemorizados con estos amagos de subida, con estas revisiones carrusel, que con que no se agrave la situación casi lo vemos como una buena noticia, y no lo es".

De hecho, que "tengamos un buen comportamiento en Estados Unidos viene porque se están sacrificando márgenes; ese 25 por ciento existe y está gravando vinos europeos mientras que a otros no, y está afectando a la situación de mercado".

"Lo que hemos dicho por activa y por pasiva - ha añadido el director general del Consejo Regulador de la DOC Rioja- es que es una medida injusta y arbitraria, y por tanto debía ser a revisar". De no poder llevarse a cabo las "desescaladas" al mundo del vino como a otros productos, ha reclamado "algunas compensaciones para un problema que no hemos generado".

Sobre el Brexit, ha indicado que "parece haber un empuje final a las negociaciones", si bien "estamos escépticos en cuanto al devenir que pueden tener, porque se han venido desarrollando durante el verano y no parece que tengan un resultado, a la fecha, satisfactorio".

No obstante, Lapuente ha apostillado que "sigo pensando que un acuerdo favorable, de respeto a esas normas de juego niveladas que se esgrimían por parte de la Unión Europea es necesario" porque "al final hay una gran interdependencia de Reino Unido-Europa en cuanto a sus mercados", por lo que "esperemos que a final reine el sentido común".