Quatre estacions de Metrovalencia instal·laran nous box aparcabicis

Quatre estacions de Metrovalencia instal·laran consignes per a estacionar bicicletes en el marc d'un projecte de mobilitat sostenible que pretenen facilitar la combinació de desplaçaments amb bicicleta i en transport públic.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que la Generalitat instal·larà consignes d'estacionament per a bicicletes en estacions d'FGV "per a millorar la intermodalitat i fomentar els models de mobilitat sostenible com un instrument al servei d'un sistema de mobilitat respectuós amb el medi ambient i la qualitat urbana, eina decisiva enfront del canvi climàtic".

El conseller ha agregat que és fonamental "fomentar la cultura de la mobilitat sostenible entre els xiquets i xiquetes per a avançar cap a un nou model de mobilitat quotidiana". Així ho ha exposat en la presentació dels actes de la Setmana Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana que començaran el pròxim dia 17 de setembre.

En aquest sentit, España ha destacat que la combinació entre els desplaçaments amb bicicleta i el transport públic representen una alternativa sostenible a la mobilitat personal, que cobra especial rellevància en els accessos a les grans ciutats, "atenent així les demandes que han manifestat diferents associacions de ciclistes en les reunions que s'han mantingut amb la Conselleria".

Consignes d'aparcaments

Segons ha informat el titular de Mobilitat, s'implantaran cinc unitats prototips (quatre en Metrovalencia i una en el Tram d'Alacant), dissenyades per FGV en el marc del projecte europeu Sprout, començant per la instal·lació aquest mateix mes en l'estació Torrent Avinguda. També s'ha previst la implantació en l'estació de l'Empalme, en l'estació Alboraia-Perís Aragó, en l'estació Quart de Poblet, així com en l'estació del Campello de la xarxa del TRAM d'Alacant.

Aquestes estacions han sigut seleccionades a partir d'enquestes realitzades als usuaris d'FGV en el marc del mateix projecte.

'Mobilitza't'

D'altra banda, en l'acte de presentació de la Setmana Europea de la Mobilitat de la Comunitat, a la qual també ha assistit el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, alumnat del col·legi públic Ciutat de Bolonya i el cantautor infantil Dani Miquel, s'ha presentat el videoclip de la cançó Mobilitza't, creada per l'artista valencià que en paraules d’Arcadi España, "sonarà durant la Setmana de la Mobilitat per a fomentar entre xiquets i xiquetes una mobilitat sostenible".

España i Marzà, al costat del cantautor Dani Miquel. GVA

Es tracta de la col·laboració d'un "referent actual de la música infantil valenciana que està treballant a enriquir cançons tradicionals a ritme de rock, samba o ska, perquè componga cançons noves o recupere unes altres amb el seu toc personal de manera que a través de la música, es puga comunicar millor amb els xiquets i xiquetes i transmetre la importància de la mobilitat sostenible".

"Des de la Generalitat, -ha destacat el conseller-, hem apostat sempre per la mobilitat sostenible, i ara més que mai, i som conscients que els xiquets són els que en molts casos reeduquen als seus pares en aspectes tan importants com la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, per això és fonamental dirigir-nos a ells i fer-ho d'una de manera amena i divertida".

Pel seu costat, Marzà ha destacat que els centres educatius són "capaços de contribuir a la transformació del model actual de mobilitat cap a un model de mobilitat sostenible. Enguany ens ha canviat tot, tantes perspectives, que també respecte a la mobilitat i a l'accés en els centres educatius hi ha hagut canvis".

"Mostra d'això és que, en els protocols que hem establit per a inici de curs, ha sigut una qüestió preceptiva per a intentar facilitar les anades i tornades als centres educatius a peu, amb bicicleta, en patinet i altres tipus de transport que faciliten la mobilitat segura des del punt de vista sanitari, però que ajuda també a una mobilitat sostenible", ha indicat.

Marzà ha afegit que per això consideren "molt oportuna la proposta que es fa des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a treballar-la en els centres educatius de manera activa i que els xiquets i xiquetes la puguen viure".

El que es pretén, en definitiva, és difondre els avantatges de desplaçar-se a peu, amb bicicleta, a patinet o en transport públic per a millorar la qualitat de vida als pobles i ciutats i conscienciar, a les noves generacions que seran ells els que hauran d'implicar amb els efectes perniciosos de la contaminació atmosfèrica, el soroll, la congestió, el calfament global, la desaparició d'hàbitats i els riscos climàtics extrems.

Setmana de la Mobilitat Sostenible

La Setmana de la Mobilitat Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana començarà el pròxim 17 de setembre amb la celebració de la Jornada Valenciana per la Mobilitat Sostenible; el dia 21 de setembre la Conselleria ha programat la Jornada sobre Mobilitat en temps de pandèmia.

El dia 22 se celebrarà el Dia Europeu sense Cotxes, jornada en què el transport públic serà gratuït i el conseller visitarà diferents punts de Metrovalencia, Tram d'Alacant i Tram de Castelló. Finalment es durà a terme la iniciativa educativa Hui Descansa el Cotxe, per a acabar el cap de setmana amb la Fira de la Mobilitat en la plaça de l'Ajuntament de València.