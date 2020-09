El Ayuntamiento destina 1,5 millones a ayudas para digitalización de empresas

Acompañada del concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Daniel Portilla, y del fundador de la Asociación Cántabra de Empresas Tecnológicas (ASCENTIC), Fernando Martínez, la regidora ha subrayado que el objeto de estas ayudas es establecer una mejora de la competitividad de las empresas y crear nuevas estrategias de negocio, y con ello lograr impulsar las relaciones con los clientes y proveedores para competir en un mercado cambiante en el marco de la situación actual.

"Si hasta el momento todos teníamos en mente que las empresas tenían que tender a la digitalización, a contar con otro escaparate que no el físico, con otro catálogo que no de papel, a buscar clientes en todas partes del mundo, ahora con la pandemia es imprescindible", ha remarcado, subrayando que "también es imprescindible no equivocarnos y realizar esa transformación de forma rigurosa y exitosa".

Por ello, el Ayuntamiento va a dar ayudas a todas las empresas que realicen un diagnóstico de situación con un plan de transformación digital simplificado a la vez que especializado y personalizado -realizado por consultoras cántabras con experiencia en implantación de proyectos, como Ascentic o la Asociación de Consultores de Cantabria- y que identifique la inversión necesaria en ese proceso de transformación y establezca la guía para su implantación.

El coste de este diagnóstico y plan de transformación se financiará al 100%, con un máximo establecido según el número de trabajadores de la empresa, que es de 600 euros para las que cuenten hasta tres empleados y de 900 para las que superen esta cifra.

El Consistorio subvencionará las inversiones contempladas en el plan de transformación digital así como el propio diagnóstico y plan, financiándose hardware y software incluidas las mejoras y adaptaciones de páginas web, plataformas móviles, realidad aumentada, redes sociales, internet de las cosas y computación en la nube, herramientas y equipos relacionados con la comunicación en el punto de venta.

Igualmente habrá ayudas para la creación de un proceso de compra interactivo y/o la personalización del producto a través de la digitalización, aplicaciones y diseño de estrategias de marketing digital, el big data, implantación del teletrabajo, mejora en la logística y la eficiencia en el almacén y mensajería, etcétera.

Para financiar los gastos de inversión contemplados en el estudio diagnóstico el Ayuntamiento otorgará entre 3.000 (para empresas sin trabajadores) y 7.500 euros de ayudas (para las de más de 10).

"Queremos promover la innovación digital generando nuevos modelos de negocio que permitan la adaptación o transformación digital de las empresas de Santander aplicando los recursos digitales a procesos que den valor añadido a los productos y servicios ofrecidos por las empresas", ha añadido la alcaldesa.

Por lo tanto, ha incidido en que estas ayudas están dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la contratación de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes y de incorporación de soluciones tecnológicas así como adquisición del equipamiento necesario para mejorar su competitividad.

Por su parte, el fundador de Ascentic ha evidenciado también la necesidad digitalización de las empresas puesto que durante la pandemia "el comercio electrónico en aquellos que estaban preparados se ha multiplicado por 5, 6 ó 7 y la compra on line, según los últimos datos de Telefónica, ha pasado 450.000 hogares a 1.200.000 en España, por lo que el crecimiento es exponencial".

Martínez ha valorado muy positivamente esta iniciativa del Ayuntamiento de Santander puesto que "nunca ha sido más importante estar continuamente estar conectado con el cliente e introducir modelos digitales y herramientas tecnológicas en las empresas". "Si no estás preparado te van a pasar por encima y las grandes plataformas van a arrasar", ha concluido, tras agradecer al Consistorio santanderino la puesta en marcha de esta línea de ayudas.