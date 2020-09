El cantante Harry Styles confiesa qué actriz fue su amor platónico

Un amor platónico adolescente. Ese primer despertar que todo el mundo ha sentido. Es sincero porque es imposible, porque no es recíproco y porque rara vez piensas sea algo más que eso, una pasión juvenil. Pero a veces las personas que los sienten se vuelven asimismo famosos y entonces tienen que descubrirlo al mundo.

Es lo que le ha pasado a Harry Styles. El cantante de One Direction acudió al programa de Ellen DeGeneres para promocionar que la boy band ha cumplido 10 años y que tienen nuevo material exclusivo para sus seguidores. Pero por supuesto esto no era lo único de lo que iban a hablar.

Dentro del show la presentadora tiene una sección Burning Questions. Es decir, "Preguntas calientes". Y en este segmento fue en el que el músico de 26 años se tuvo que soltar el pelo, nunca mejor dicho, porque le tocó contestar precisamente quién fue su crush cuando era más joven.

Y el autor de éxitos como Sign of the Times, Adore you o Sweet Creature no dudó en aclarar qué actriz era su secreto objeto de deseo: Jennifer Aniston. La actriz de Friends, curiosamente, por muy poco no le dobla la edad, ya que cumplió en febrero 51 años.

No fue la única confesión que realizó el también actor (protagonizó Dunkerque, de Christopher Nolan) ya que hubo de desembuchar a qué edad dio su primer beso. Y ante la atenta mirada de la presentadora aseguró que dio aquel ósculo cuando tenía 12 años.

Asimismo, contó cuáles son los atributos que más le atraen en una mujer y en los que primero se fija cuando conoce a alguien. Hay que reconocer que tampoco se mojó demasiado pues afirmó que los ojos es lo más atrayente para él, seguido de la sonrisa y, a continuación, la personalidad.

Lo más curioso es que poco después de ello fue la propia Jennifer Aniston la que, dada la alusión directa, jugó un poco y publicó en su Instagram una breve story en la que se puede ver a un gato mientras de fondo suena Watermelon Sugar, el mayor hit del segundo álbum de Styles, Fine Line.

Para acabar de rizar el rizo recientemente se ha sabido que la carrera cinematográfica de Styles tendrá su continuación con su participación en la cinta Faster, cheaper, better, que aún está en preproducción y que tiene previsto su estreno en 2022. Los rumores más insistentes sobre la película, eso sí, dicen que tendrá como coprotagonista a Brad Pitt, exmarido y gran amigo de Aniston.