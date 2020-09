Tolón lamenta que Toledo vaya a perder entre 10 y 15 millones de euros para la recuperación económica

Para la alcaldesa de Toledo, "es incomprensible" la oposición a este real decreto porque supone "un retroceso" en las aspiraciones históricas del municipalismo y una "involución en la recuperación de la autonomía local amparada por quienes quieren hacer caer el Gobierno a cualquier precio".

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, acompañada de su equipo de Gobierno y tras asegurar que esta "es una mala noticia para los toledanos y las toledanas", ha agregado que el Gobierno local tienen "más fuerza y optimismo que nunca. Tengo más ganas de sacar a esta ciudad de la situación en la que nos encontramos y lo vamos a hacer desde la unidad, con todos los agentes de la ciudad".

En este sentido, ha anunciado que "en los próximos meses" la ciudad "contará con importantes proyectos nacionales que vamos a llevar a cabo en colaboración con el Gobierno y estoy segura que también con la Comunidad Autónoma; proyectos que van a generar empleo y desarrollo económico de la ciudad".

"Este Gobierno tiene músculo para seguir adelante, no nos van a parar; para nosotros lo más importante es la ciudad, el empleo, el desarrollo económico y las personas más vulnerables, y vamos a seguir trabajando por ellos y para seguir siendo líderes en la región y en el país", ha manifestado la alcaldesa.

ACTITUD "IRRESPONSABLE" DEL PP

En este contexto, ha lamentado que el PP se haya "aliado con los independentistas, con partidos como Bildu y ERC, los partidos del 'España nos roba'" porque lo que pretende es "paralizar el Ayuntamiento y paralizar la ciudad" en una actitud que ha calificado de "irresponsable".

"Les aseguro que el PP no va a parar la marcha de Toledo, porque esta ciudad está por encima de cualquier partido y de todos los intereses partidistas, y la vamos a sacar adelante entre adelante entre todos", ha dicho la alcaldesa, quien ha explicado que Toledo tendrá que seguir con 30 millones de euros "metidos en el banco, sin poder utilizar, por voluntad del PP, que ha querido primar los intereses parlamentarios y partidarios a los intereses municipales".

A su juicio, los 'populares' "son los responsables de que nuestros ahorros permanezcan inmovilizados en los bancos y ahora se oponen a que podamos gastarlos", lo que responde "al más rancio antimunicipalismo que ha tenido nunca este país en democracia".

La alcaldesa ha señalado que la posición del PP "impide que podamos utilizar nuestros ahorros para obras; ampliar las ayudas a pymes y autónomos; reforzar los servicios sociales; apoyar al sector turístico y cultural; incentivar el empleo o para mejorar las instalaciones deportivas e infraestructuras de todos los barrios", entre otras actuaciones.

Con esta postura, "el PP ha dicho no a utilizar 2,5 millones de superávit 2019; a prorrogar las obras del superávit 2018; a 1,5 millones del fondo de transporte urbano; a casi 4 millones de euros a fondo perdido y ha dicho no a recibir 10 millones de euros del Gobierno" para las obras y servicios que necesitan los ciudadanos de Toledo.

ATAQUE A LA AUTONOMÍA LOCAL

La también vicepresidenta de la FEMP ha insistido en que la renuncia a las medidas incluidas en real decreto "conlleva que mantengamos los ahorros de los ayuntamientos inmovilizados en los bancos, sin poder utilizarlos, a pesar de ser recursos de los municipios que se podrían haber empleado en mitigar los efectos de la crisis generada por la COVID-19".

Además, "es decir no a 5.000 millones de euros adicionales a fondo perdido que ponía el Estado a disposición de las entidades locales; es decir no a 400 millones para el transporte urbano; es decir no al acceso directo a fondos europeos; es decir no a flexibilizar la regla de gasto y la utilización de superávits de 2018 y 2019; es decir no a revisar la financiación local, y es decir no a medidas y actuaciones para los ayuntamientos con dificultades financieras, entre otras cuestiones", ha dicho la alcaldesa.

Con esta actitud, "el PP demuestra su hipocresía; no le interesan las preocupaciones de los vecinos y vecinas y sí las directrices de la calle Génova y debilitar al Gobierno de España. El PP es el partido más antimunicipalista de la historia de la democracia, lo demostró con las leyes de Montoro y hoy lo ha vuelto a demostrar".

Para Milagros Tolón, el rechazo al decreto ley "es un paso atrás en la defensa de la autonomía local que impide incrementar los recursos para paliar los efectos económicos y sociales de la COVID-19", lamentando que se haya llegado a este extremo "por puro tactismo partidista".