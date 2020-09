DomusVi anuncia investigació interna sobre el centre de Llíria i que arribarà "al fons" per a depurar responsabilitats

DomusVi ha lamentat "profundament" el dolor que les imatges i els fets que reflecteixen, "fora de context", hagen pogut causar tant als familiars dels residents com als treballadors "que amb professionalitat i dedicació exerceixen la seua feina en aquesta residència de la Comunitat Valenciana".

El grup explica que ha obert una investigació interna i assegura que arribarà "al fons de la qüestió per a depurar responsabilitats, sense perjuí, i sense interferència, de la investigació policial que ja està en curs i amb la qual estem col·laborant activament".

En segon lloc, la direcció de la residència afirma estar "totalment a la disposició de les famílies per a respondre les seues preguntes, així com garantir la qualitat de l'atenció dels nostres residents".

"Ens agradaria remarcar que tots els nostres treballadors tenen el deure, en tot moment, d'auxiliar i tranquil·litzar un resident davant una possible caiguda, així com avisar immediatament el personal sanitari del centre perquè siguen ells els qui mobilitzen correctament a la persona", ha explicat el centre.

AGRAÏMENT A EMPLEATS

DomusVi agraeix als treballadors s'hagen manifestat públicament "per a defendre el seu treball diari i el seu bon fer, i que no poden acceptar que aquestes imatges posen en dubte la seua dedicació i professionalitat exemplar, més encara durant aquesta crisi en la qual s'estan deixant la pell per a previndre i contindre el coronavirus en la residència".

El grup cita les paraules del comité d'empresa, en les quals es reivindiquen com a "professionals de les cures, estem formats per a aquesta atenció i és la nostra vocació, doncs treballem amb persones, i són com nostra segona família" i a més "estem dedicant molts esforços durant aquesta pandèmia a contindre el virus i seguir cuidant dels nostres majors".

El centre, en difondre's públicament les imatges dimarts passat, va emetre un comunicat en el qual afirmava que les situacions arreplegades en elles corresponen a "caigudes" de residents per "la seua avançada edat i problemes psicomotrius" que van ser "ateses immediatament" i amb "total dedicació" pel personal i assenyalava que el vídeo va ser gravat per una exempleada a la qual no es va renovar el contracte per "no complir amb les seues obligacions laborals".