Olivia Molina: "Si hubiera una valla, yo estaría en el lado de los currantes"

En la serie La valla de Antena 3, (que se estrena esta noche a las 23.00 h), se cuenta cómo es la vida en la España y el Madrid de 2045, después de grandes catástrofes y con la sociedad divida por un muro. A un lado están los privilegiados, con todos los lujos. Al otro, la mayoría, pasando hambre y penurias. Y,además, sufriendo los estragos de un virus y el cambio climático. Olivia Molina es una de sus protagonistas.

Para que sea una serie realista solo queda lo de la guerra, ¿no? (Risas) Sí... son cosas que están en el imaginario colectivo; eso son las distopías, historias que beben de las corrientes sociales, de los miedos comunes actuales y los llevan a escenarios completamente indeseados. Y, curiosamente, o extrañamente, esta serie se rodó antes de la pandemia y sin tener ni idea de que eso pudiera estar por venir.

Si se lo hubieran dicho, ¿se lo habría creído? En absoluto. De hecho, rodando a veces me parecía que estábamos incluso exagerando. En esas escenas en las que atravesamos arcos en los que nos desinfectan o gente que se sometía a test masivos para ver que no tenían el virus, la búsqueda del antídoto engañando a la población, el toque de queda, la presencia policial… Estábamos contando cosas que como actriz me parecían de una imaginación brutal, algo surrealista.

¿Lo que da miedo ahora es que no sea tan surrealista? Ya estamos en ese miedo, está sucediendo. Pero el miedo colectivo hay que gestionarlo bien porque nos hace más vulnerables y hay que tener las antenas muy encendidas. Y tener sentido común y esperanza para atravesar este momento. Tenemos que elegir la actitud y el aprendizaje que cada uno sacamos de esto.

¿La valla existe hoy en día aunque no sea de forma física? En la serie es una cosa física, casi un personaje más. Pero es una metáfora de todo lo que separa a la sociedad, de todos los problemas eternos que existen y contra los que hay que seguir luchando: las desigualdades, los sentimientos de superioridad, los privilegios de un grupo frente a otro o de un género contra otro… Al final, la valla es casi una metáfora de temas que están de actualidad.

¿Debemos ceder libertades por la promesa de la seguridad? Es uno de los temas centrales de la serie: cuál es el límite en nombre del bien común, de las renuncias individuales que se hacen… Yo creo que si es en un escenario de democracia y se respetan los derechos humanos, puede ser posible, pero la cuestión es dónde está el límite, dónde se para para que sea justo.

Ha trabajado en una serie por primera vez con su madre, ¿aún le da consejos? A mí me encanta que me aconseje, la verdad, lo disfruto. En este momento de mi vida, ya maduro, en el que soy madre, es un momento vital en el que disfruto del aprendizaje con ella, de todo lo que tiene que transmitir. Respeto mucho su camino en este oficio, en el que ha pasado por muchos movimientos, y siempre a la vanguardia y trabajando con las personas más punteras y cañeras del oficio. Lo vivo con mucho agradecimiento. No solo por pasar tiempo con ella, sino también por compartir el oficio de actriz.

¿Y aún le regaña? (Risas) No, no es muy regañona. Al revés, es muy libre y auténtica en la creación, es muy respetuosa. Nos reímos mucho porque hay mucha confianza y como madre e hija discutimos por chorradas. Hay una intimidad muy profunda que facilita todo mucho.

¿Cómo vivía de pequeña ver a su madre haciendo personajes? Como nunca he vivido otra cosa me parecía lo más natural ver a mi madre hacer este oficio. Sí que había algo extraño en compartirla con todos constantemente, algo que me causaba un poco de ansiedad de pequeñita, hasta que comprendí que es un oficio muy expuesto y que se acaba de puertas para adentro.

¿Y cómo lo viven ahora sus propios hijos? Mi chico y yo tratamos de desmitificar mucho el oficio y de darle la importancia y el respeto que se merece, pero haciendo ver que es un trabajo normal, el sustento diario de sus padres y lo que nos permite salir adelante. Pero siempre quitándole esa cosa romántica, porque hay un lado bueno, pero también uno malo.

¿Qué hay en ese lado bueno y ese malo? Es un trabajo bonito porque te permite contar historias que quizá remueven, hacen reflexionar o avanzar en ciertas cosas de la sociedad… o no. Pero también he vivido lo difícil que es el oficio cuando no hay trabajo, te sientes rechazada o el trabajo no sale como tú querías. Tengo esa dualidad que me hace tener los pies en la tierra y que le intento transmitir a ellos, que tienen un bisabuelo, una abuela, un padre, una madre…

¿Apuntan a una nueva generación de actores? No me gustan las etiquetas, lo de las generaciones… creo que son mochilas que ellos no tienen por qué cargar. Yo les aligero de eso y les doy la libertad de ser creativos con su vida. Les seguiré en el camino por si me necesitan, pero viviendo libres.

Les enseñan que hay elección, ¿no? Les hacemos ver que es un trabajo más, que hay otras posibilidades, para que no se sientan influidos.

Julia, su personaje, es miembro de la resistencia… ¿Olivia Molina tendría valor para hacerlo? Ostras, ojalá que sí. Si hubiera una valla creo que estaría en el lado de los currantes y los trabajadores, con la gente que busca una igualdad, defender lo que es justo para todos y quitar las barreras. Julia es una guerrera y quiero creer, ojalá, que yo estaría también ahí.

​BIO: Olivia Molina

La actriz, nacida en Ibiza en 1980, es nieta del cantante Antonio Molina e hija y nieta de actores. Estudió arte dramático en Londres y Madrid. En el 2000 hizo su primera película y ese mismo año entró en Al salir de clase. Ha hecho una veintena de series y filmes. Es pareja del actor Sergio Mur, con el que tiene una hija de 8 años y un hijo de 5.