Soriano demana modificar la llei per a revisar aspectes de la radiotelevisió valenciana i tindre "una única entitat"

Soriano ha plantejat aquesta idea en la seua compareixença davant la Comissió de Radiotelevisió Valenciana de les Corts, en la qual a petició del PP ha informat del grau de compliment del contracte programa. Ha dit que aquest últim ha d'"anar en paral·lel amb les modificacions" que ha defès i ha demanat "de forma immediata", a més d'apuntar que correspon a la Cambra autonòmica a desenvolupar-les.

El responsable de la CVMC ha apuntat que la norma vigent incideix en l'ens i ha assenyalat, en demanar canvis en la Llei del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, que "és necessari que existisca una única entitat" i que es revisen qüestions referides a la modificació dels pressupostos, al personal, a la relació amb mitjans locals i comarcals i a la col·laboració amb tercers.

Pel que fa al contracte programa, Enrique Soriano ha afirmat que encara que "algun element no s'ha complit, la majoria sí". Ha comentat que no s'han complit punts com els ingressos de publicitat o la mitjana d'audiència però ha subratllat que "la resta de paràmetres sí", per la qual cosa ha donat per atesos "objectius i compromisos" establits.

Així, ha defès que s'ha treballat per "garantir una informació de qualitat i de proximitat en honor de la cohesió social" i ha subratllat l'"esforç extraordinari" fet per a cobrir al 2019 "tres processos electorals" i "successos meteorològics que van danyar" la Comunitat Valenciana, així com el fet al 2020 per a cobrir "les necessitats informatives de la pandèmia" de la Covid-19.

El president del CVMC ha asseverat que s'ha cobert l'objectiu de promoció de la llengua i la cultura valencianes i que s'ha garantit el "pluralisme" polític i social, els valors cívics i la "igualtat". Respecte a aquesta última, ha ressaltat l'aprovació del primer Pla d'Igualtat amb "mesures dirigides a evitar la discriminació laboral entre homes i dones".

Així mateix, ha afirmat que s'ha atès amb llenguatge de signes, subtitulació i autodescripció les necessitats de col·lectius "amb dificultat auditiva i visual", i ha manifestat que s'ha treballat, dins també del contracte programa, en favor de l'audiovisual valencià, per adaptar oferta i continguts "als nous hàbits de consum i d'entreteniment" i per racionalitzar els horaris.

Pel que fa als ingressos publicitaris, Soriano ha assenyalat que no han aconseguit les previsions i ha citat entre les causes "la caiguda de la publicitat en totes les televisions, plataformes de continguts nous, canvis en els consums, exclusió de determinats productes". Ha precisat que al 2019 l'assolit va ser "superior al previst en el pressupost" i que s'està "en la mitjana d'altres autonòmiques".

Sobre la quota de televisió d'À Punt, ha declarat que "ha anat creixent" i que al 2019 es va quedar "a dos dècimes de la quota establida en el contracte programa", alhora que ha exposat que "els hàbits de consum han canviat i que les previsions" d'aquest document "haurien de ser més adequades i pròximes a la realitat". Així mateix, ha valorat l'augment de consum i audiència en el confinament i ha dit que s'"arriba a més població".

Després d'açò, la diputada del PP Eva Ortiz ha incidit en l'"incompliment del contracte programa", ha sol·licitat informes anuals i ha demanat continguts per a atendre "als 5 milions de valencians, amb la seua cultura, arrelament, llengua" i ser "més sensibles a la suma de voluntats i costums". Ací ha al·ludit al "veto" a 'bous embolats' i corregudes de bous. A més, ha convidat a "donar-se més pressa" i "ser més sensible" en qüestions com la igualtat.

INVERSIÓ

Soriano ha respost que "se'n van realitzant informes", que el llibre d'estil rebutja les retransmissions on hi haja maltracte animal i que el pla d'igualtat s'està desenvolupant. Ortiz ha agregat que no es veu "molt clara la inversió" i ha criticat que hi haja "alta despesa amb baixa audiència".

El president de la CVMC, qui ha confiat a augmentar l'audiència a poc a poc, ha dit que "la inversió en contingut a final d'any s'executarà sobradament", que en equipament hi haurà "dificultat" perquè la Covid ha paralitzat contractes i que es necessita "inversió constant" per a arribar a tota la Comunitat Valenciana.

El socialista Francisco Rubio ha apuntat l'"obligació" de complir el contracte programa i ha valorat l'aposta d'À Punt per adaptar la seua programació al moment actual de crisi sanitària i la seua "capacitat de servici públic" en aquest context. Des de Compromís, Mónica Álvaro ha demanat més presència de dones en espais esportius i el segon canal, "com diu la llei", en favor de la cultura valenciana.

Sobre aquest últim, Soriano, que ha assegurat la importància i presència d'eixa cultura en la programació, ha afirmat que encara que "és un compromís que existeix" veu "en aquest moment, dificultat" perquè "econòmicament és difícil".

Estefanía Blanes, d'Unides Podem, ha dit que l'audiència i la publicitat no poden marcar les línies de treball i que la qualitat i els objectius també s'han de tindre en compte, a més de demanar major esforç per a ser un mitjà accessible i de donar suport a la modificació de la llei.

"ALINEAR" OBJECTIUS I CONTRACTE-PROGRAMA

En nom de Cs, Fernando Llopis ha considerat que s'han d'"alinear" objectius i contracte-programa, que "no s'ha complit"; ha rebutjat els "elevats costos i la baixa audiència" i ha compartit la idea de canviar la llei "per a adequar-la a la situació actual" -com el contracte-programa, ha dit- perquè "ara perjudica" i s'està en "certa alegalitat".

El diputat de Vox Miguel Pascual ha exigit "austeritat" i ha rebutjat la "falta de previsió", així com que ara s'"exigisca més diners als valencians", al mateix temps que ha criticat que no es faça funció pública, que la societat no consuma À Punt i que es contracte una empresa per a saber si es compleix o no amb el contracte-programa. Soriano ha justificat eixa contractació "quan no hi ha mitjans per a fer eixe treball" i ha defès inversions per a "generar ocupació".