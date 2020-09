La Generalitat ofereix "col·laboració màxima" a les famílies que vullguen traslladar majors de la residència de Llíria

Així ho ha indicat el director general d'Infraestructures de Servicis Socials, Enric Juan, en declaracions als mitjans per a informar de les actuacions realitzades després de la denúncia pública d'una exempleada de la residència que va gravar imatges d'ancians desatesos, per la qual la Fiscalia Provincial de València ha obert d'ofici diligencies d'investigació penal.

En aquest centre privat hi ha 35 places públiques concertades i, segons ha indicat Juan, el consistori és l'encarregat de tramitar els recursos de la dependència i "sap com pot tramitar els canvis" d'aquestes a altres places si així ho demanen les famílies. Es poden sol·licitar, ha recordat, en qualsevol moment, com també passar d'un tipus de prestació a una altra.

"Nosaltres oferim col·laboració màxima, si alguna de les famílies vol traslladar-se que es pose en contacte amb l'ajuntament i nosaltres ho facilitarem al màxim", ha indicat.

Respecte a la investigació oberta després de la difusió de les imatges de l'exempleada, ha recordat que ja havia incoat un expedient sancionador sobre aquesta residència davant denúncies prèvies dels familiars, que està en la seua última fase i en el qual s'ha proposat una multa de 174.000 euros a l'empresa.

Eixes denúncies estaven relacionades en alguns casos amb "el tracte que es donava als usuaris" o sobre les pròpies condicions en què es trobava la infraestructura. La Inspecció "va anar, va comprovar els detalls, s'han fet inspeccions de seguiment per a veure quins aspectes s'esmenaven i quins no i sobre la base d'això és pel que s'ha imposat sanció".

Les denúncies es van produir al 2019 i, segons Enric Juan, la Conselleria ha actuat sempre tant d'ofici, dins del pla d'inspecció, com arran de les queixes. Preguntat sobre si creu que s'hauria d'haver estat més pendent d'aquest centre arran d'eixes denúncies, ha indicat que "és de les quals més s'ha visitat", amb quatre visites en els últims mesos abans de la pandèmia i fins i tot enguany. "Des d'eixe moment no hem tingut ja més queixes de les famílies i per açò no s'ha actuat", ha agregat.

Així, ha reiterat: "Hem anat d'ofici a instàncies de la famílies i quan hem tingut coneixement d'alguna actuació s'ha actuat de manera immediata".

A la llum de les noves imatges, el director general ha precisat que s'ha donat trasllat d'aquest fet a Fiscalia i a la Inspecció de Servicis Socials "per si hi ha nous fets que s'hagen d'investigar", s'incoaran "els expedients que toque per a depurar responsabilitats" i si cal es farà una nova visita.

RESPONSABILITATS I CONTRACTE

"Anem a comprovar primer mitjançant la Inspecció de Servicis Socials la veracitat dels fets, si poden ser constitutius d'alguna sanció, si pot ser algun delicte si així Fiscalia ho determina i a partir d'ací es derivaran les responsabilitats tant per la Llei de Servicis Socials com possiblement per incompliments contractuals", ha dit.

Preguntat sobre si l'empresa, DomusVi, funciona pitjor que unes altres del sector, ha indicat que és una anàlisi que queda pendent perquè encara estem en pandèmia però la percepció general és que la Covid-19 "ha afectat de forma molt desigual les residències".

El sector, ha afegit, "funciona de manera adequada de forma general" però la incidència en algunes "ha sigut prou major i en alguns grups empresarials també ha sigut prou major que en les residències públiques per exemple", una cosa que "caldrà investigar".