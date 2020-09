El PP pide la comparecencia de Oltra: "Se le ha vuelto a ir de las manos la situación en las residencias"

Según señala el PP en un comunicado, a día de hoy, hay 52 residencias valencianas con brotes y "no hay mañana en la que no nos desayunemos con crisis en alguna". Para Bastidas, "mires donde mires, la situación es preocupante, son noticias de desatención, de falta de medios, de brotes incontrolados y trabajadores a los que no se le hace la PCR".

El PP enumera que hay residencias "con el 100% de los residentes y trabajadores contagiados"; centros como el de Moncada, "donde se negó PCR a los profesionales que regresaban de vacaciones"; otras donde "se habla de abandono y desatención"; otras como Vila-real donde la gestión de la conselleria ha dejado "en el aire" a 20 mayores o Carlet, la más grande de la Comunitat, "donde la falta de medios complicó la gestión del virus".

Ante esta "preocupante" situación y "la ausencia" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el PP ha presentado una batería de iniciativas para que "alguien explique la dramática situación que están viviendo las residencias de la Comunitat".

A su juicio, Oltra ha tenido seis meses para "hacer sus deberes" y hacer un chequeo de todas las residencias de la Comunitat Valenciana pero "esta responsabilidad le viene grande". "¿Puig no va a hacer nada?" se ha preguntado, al tiempo que ha señalado que él es "el verdadero responsable".

Entre las iniciativas, se encuentra la petición de comparecencia de Oltra con el objetivo de "dedique el mismo esfuerzo y empeño en comparecer ante los valencianos que el que destina a salir en la televisión" y explique la situación de los centros residenciales en el contexto sanitario actual.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Así mismo, la portavoz de Política Social ha pedido copia de los expedientes informativos y sancionadores incoados por la conselleria a los centros públicos residenciales de la Comunitat Valenciana. "Queremos seguir muy de cerca hasta dónde llegan las actuaciones del Consell, o si, una vez conseguido un titular, bajan las manos", ha detallado.

Bastidas ha señalado que este Consell "ya no tiene credibilidad jurídica" porque cada vez que recurre a los tribunales, la Justicia desmonta su "chapuza". De esta forma se ha referido a la decisión de Oltra de cerrar el geriátrico de Vila-real "por no estar fundamentado".

En este sentido, la portavoz de Política Social ha destacado "los daños colaterales que está produciendo la inexperiencia jurídica y las obsesiones de Mónica Oltra" y le ha recomendado que "piense más en las personas vulnerables y menos en la ideología".