La Generalitat investiga una residència de Llíria després d'una denúncia per desatenció a ancians

En les gravacions difoses per Telecinco es veuen situacions com un ancià que pateix un colp en caure al sòl sense que ningú acudisca a socórrer-ho; una dona que es troba a soles i nua en una cadira o una altra de molt avançada edat que intenta menjar un plat de menjar sense cap ajuda i ni tan sols una taula per a recolzar-ho.

"Els tenen lligats ací asseguts, no els importa si mengen o no mengen. És un infern, jo la cride la residència de la mort. Em queia l'ànima al sòl veient el patiment d'aquestes persones, perquè són persones. Cada dia m'anava a casa plorant", declara l'ex-reballadora que va gravar les imatges i que no mostra el seu rostre.

Segons han informat a Europa Press fonts de la Conselleria que dirigeix Mónica Oltra, aquest centre ja té comunicada una sanció de 174.000 euros per unes inspeccions realitzades a les instal·lacions encara que ara, després de veure la denúncia difosa i les imatges publicades, s'obrirà una altra investigació. El centre té 150 places autoritzades, encara que aquestes fonts no han precisat quantes hi ha ocupades.

D'acord amb les dades facilitades, DomusVI va comprar el centre al novembre del 2018 i, des d'aleshores, la Conselleria d'Igualtat ha inspeccionat les instal·lacions en quatre ocasions al 2019. En elles, es van detectar diversos "incompliments greus" i alguns van ser esmenats gràcies a l'acció de la Conselleria, que té proposada una multa de 174.000 euros.

Entre els incompliments detectats s'inclou falta de personal mèdic i infermeria -ja esmenat-; mobiliari defectuós en habitacions -en procés d'esmena-; falta de cura d'algunes persones residents i incompliment del contracte per no tindre servici de perruqueria i podologia.