La CEV demana a Puig que els Pressupostos aposten "indubtablement" per la indústria "sense abandonar cap sector"

Així ho ha traslladat el president de la Confederació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al cap del Consell, amb motiu d'un esmorzar amb els presidents i vicepresidents de la Confederació, al qula Puig ha sigut convidat.

Moments abans, Navarro ha explicat en declaracions als mitjans la seua intenció de traslladar al president valencià que els Pressupostos de la Generalitat es basen en els tres acords aconseguits en el mes de juliol, en la clau territorial, política i social. "Amb eixos tres acords hem de fer uns pressupostos", ha defès.

En aquest context, el líder de la patronal ha assenyalat que la CEV va a plantejar la creació d'un grup de treball específic per a abordar el que es pot fer amb tota l'ajuda dels fons europeus per a la reconstrucció. "Va a haver-hi grups de treball de mobilitat i d'economia verda, i eixa és una perspectiva d'inversió de futur que volem fer a la Comunitat", ha avançat.

AGILITZAR LA NORMATIVA PER A REBRE FONS EUROPEUS

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantit que el seu objectiu en aquest període inicial del curs polític és "sens dubte salvar empreses i llocs de treball i per a això és fonamental el treball conjunt entre la Generalitat i la CEV", ha valorat.

En aquest sentit, Puig ha destacat "el treball important de cohesió" que s'està realitzant i ha assegurat que els acords aconseguits "ens comprometen a tots" i que la seua intenció és "traslladar-los ara al projecte de Pressupostos".

El cap del Consell ha apuntat també que vol "continuar avançant en l'itinerari de suport fonamental que han de ser els fons europeus" i en aquest punt ha insistit, com ja va traslladar en la Conferència de Presidents, que es necessiten "canvis en la normativa, en l'arquitectura de gestió, per a fer possible que arriben al més prompte possible al teixit empresarial i al conjunt d'administracions públiques".