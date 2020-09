Bonig: "Puig no em crida per a res, ha quedat clar que l'alternativa al Botànic és el PP"

Així ho ha indicat Bonig en roda de premsa en ser preguntada pel fet que Puig vaja a reunir-se aquesta setmana amb el portaveu de Ciutadans en Les Corts, Toni Cantó, per a parlar dels pressupostos de l'any que vé i si ella tindrà una trobada similar.

"El president no em crida per a res, no consulta amb mi absolutament res. No estic ací per a caure-li millor o pitjor, estic ací per a ser l'alternativa al Botànic i ha quedat clar que l'alternativa al Botànic és el PP", ha subratllat.

Al seu juí, la iniciativa en matèria pressupostària correspon al Consell del Botànic i després el PP està "disposat a parlar absolutament de tot". No obstant açò, ha ironitzat, "si ells no s'aclareixen entre ells" ofereix la seu i la intervenció dels 'populars' per a "que arriben a un acord".