Coronavirus.- Marató València cancel·la la seua edició de desembre davant l'evolució de la pandèmia

Segons ha informat l'organització en un comunicat, s'ha volgut "apurar" les opcions per a la seua celebració "de forma segura per als corredors", però l'evolució de la situació sanitària per la Covid-19 i la "incertesa" del futur pròxim obliga a renunciar a acollir la participació dels 30.000 participants que van esgotar els dorsals en aquest 2020.

Marató València ha explicat que vol vetlar per les "millors garanties" de celebració de l'esdeveniment per als participants, acompanyants, públic i voluntaris, a més de l'equip organitzatiu, una circumstància que "no és viable ara mateix amb aquest elevat nombre de participants".

Per aquest motiu, igual que ja va succeir amb la Mitja Marató Trinidad Alfonso EDP fa unes setmanes, l'organització contactarà amb els corredors inscrits en els pròxims dies per a iniciar el procés d'elecció, des del 15 de setembre, de les opcions sobre la seua inscripció.

Aquestes opcions poden ser un canvi per una plaça per a l'edició de 2021 (el 5 de desembre); sol·licitar la devolució del 100% del cost d'inscripció (excepte l'aportació solidària voluntària, destinada a Save The Children, entitat solidària d'enguany); renunciar a l'import de la inscripció "com a compromís amb l'organització" i poder gaudir d'una inscripció preferencial en el primer tram de preu el 2021 o participar de forma no presencial en el 40 Aniversari corrent el 4.0 Marató València on es vullga.

En aquest context, tres mesos abans de la data prevista per a la celebració de l'esdeveniment, l'organització inicia el procés de suspensió "per a donar resposta a la inquietud de tots els participants i no penalitzar més a aquells corredors que hagen de programar el seu viatge i allotjament a València".

"Seguim treballant des de ja per a celebrar junts la nostra pròxima edició el 2021 esperant que els pròxims mesos ens oferisquen un escenari més cert i segur del que vivim ara. Haurà sigut una meta difícil, però haurà pagat la pena", assenyala l'organització.