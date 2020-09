Barceló espera "bona voluntat" per a acords amb els MIR però assenyala que no té competència sobre salari base

Així ho ha apuntat en la seua intervenció en Les Corts, on ha comparegut a petició pròpia, davant les crítiques de l'oposició que li ha retret el seu tracte cap a aquests professionals. Des del PP, el seu portaveu en Sanitat, Juan José Zaplana, li ha recriminat que els MIR porten "46 dies de vaga per la prepotència" de Sanitat, que no li "ha donat la gana asseure's" amb ells i "s'ha burlat", mentre que el diputat de Vox, José María Llanos, li ha acusat d'usar-los com a "obra barata sotmesa a abusos" i el síndic de Cs, Toni Cantó, també li ha criticat la situació.

No obstant açò, Barceló s'ha declarat "defensora" dels MIR i ha assenyalat que, per mitjà del Ministeri, s'ha impulsat una taula tècnica per a poder abordar les seues condicions laborals, que estan regulades per un decret llei de 2006 que no s'ha modificat des d'aleshores, "i no s'havia plantejat en cap moment una possible reforma".

Eixe decret, segons ha indicat, "estableix les condicions laborals i deixa a les comunitats un xicotet marge de millora però el salari base queda establit ací i no tenim competències per a modificar-ho sinó que tenim competències per a solucionar algunes qüestions que ens plantegen".

En tot cas, ha assegurat que en aquest temps no han volgut polemitzar sinó que han estat oberts al diàleg i ha recordat que una sentència del 6 d'agost els va donar la raó quant a que l'òrgan de diàleg havia de ser el fòrum autonòmic, amb representació dels sindicats.

Ara, la setmana vinent mantindran una segona reunió en la qual espera que la "bona voluntat" permeta aconseguir acords perquè, segons ha posat l'accent, no contemplen a aquest col·lectiu "com a futurs professionals sinó que formen part del sistema i hem de cuidar-los, acaronar-los i reivindicar les mesures necessàries perquè se senten que formen part del sistema públic i no tinguen eixa sensació de ser obra de mà barata".