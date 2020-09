Mercedes Milá: "Soy defensora de la familia que dice la verdad, no de la que dice mentiras"

La periodista y presentadora Mercedes Milá vuelve Scott y Milá, su programa en Movistar+ y lo hace con el humor, la emoción y la curiosidad que le imprime su brutal naturalidad a esta producción original de Movistar+ en colaboración con Zanskar Producciones.

Las nuevas entregas, que llegarán este otoño, se han presentado en el FesTVal (Festival de televisión de Vitoria-Gasteiz) y se centrarán en cuatro temas: La Música, el baile, la familia y la empatía animal.

Los Milá son todo un clan que representan un pilar fundamental en la vida de Mercedes, en los que se apoya constantemente y a los que siempre vuelve. La importancia de la familia, los valores que aporta, los lazos que nos unen y la genética serán los protagonistas de la entrega de Scott y Milá llamada Familia.

"Cuando preparamos el programa de la familia, no sabíamos la importancia que iba a tener la familia durante la pandemia. Hemos acabado haciendo un programa de familia en el que está presente el COVID-19", hacía ver la periodista.

"Soy muy defensora de la familia como piña. Pero de la familia que dice la verdad, no de la que dice mentiras", aseguraba y avanzaba que en ese capítulo "vais a ver familias distintas, vais a aprender cosas que no sabíais, vais a ver lo que han pasado las familias durante la pandemia; la no despedida de muchas personas durante la pandemia, por ejemplo".

Milá hace estos reportajes mostrándose tal cual es, de forma íntima y sin miedo. "Como no es un programa en directo y sé que me van a cuidar en las salas de edición, me abro en canal".

Y aún así, "siempre da un poco de vergüenza ver lo que tú has hecho delante de los demás.

Las otras tres nuevas entregas

Música. ¿Por qué nos emociona tanto la música? ¿Qué mecanismos se activan en nuestro cerebro cuando escuchamos las Variaciones Glodberg o los Conciertos de Brandemburgo? Mercedes siente debilidad por Bach, El padrino de la música para el mediático pianista británico James Rhodes. Precisamente por eso, en este episodio quiere hacer visible que algo tan potente como la música clásica no es algo exclusivo, sino que la música es de todos.

Baile. A pesar de que el baile es una asignatura pendiente para Mercedes, sabe que es muy beneficioso. En este capítulo además de proponerse aprender a bailar investiga otros aspectos: el baile como evasión, como hobby, como expresión cultural o como tabla de salvación.

Empatía Animal. Mercedes quiere entender mejor a los animales. Nos curan, nos protegen o nos acompañan, pero no sabemos nada sobre su lenguaje, su inteligencia, sus sentimientos o sus derechos. Desde terapias con animales hasta ratas capaces de detectar minas antipersonas, un mundo que Mercedes descubre junto a su inseparable Scott.