L'estiu conclou amb 12 morts en les carreteres valencianes, dos menys que en 2019

L'estiu d'aquest 2020 ha tancat amb 202 morts en les carreteres espanyoles, un 6% menys respecte a l'any passat, convertint-se així en l'estiu menys sinistre de la història. En el cas de la Comunitat Valenciana s'han registrat 12 víctimes mortals, tres menys que en 2019.

El major nombre de víctimes s'ha registrat en les carreteres d'Alacant, amb set morts, si bé la xifra és menor a la del passat any (nou), mentre que a Castelló ha mort una persona, una menys que en 2019 i a València quatre, una més que l'any passat, segons les dades consultades per Europa Press.

En concret, durant els mesos de juliol i agost d'enguany, s'han produït 185 accidents mortals a Espanya (un 7% menys) i un total de 821 persones han requerit hospitalització (un 8% menys).

"Mai hi ha hagut un estiu amb menys morts en la sèrie històrica", ha destacat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no obstant això, ha advertit que les xifres de morts en les carreteres "mai són bons".

El ministre ha donat a conéixer aquestes dades aquest dijous en la seu de la Direcció General de Trànsit (DGT). En la presentació del balanç de sinistralitat de l'estiu d'enguany han estat també la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, i el director general de Trànsit, Pere Navarro, entre altres autoritats.

Segons el balanç d'aquest estiu, durant el mes de juliol es van produir 105 accidents mortals en els quals van morir 114 persones, 3 morts menys que els 117 registrats al juliol del passat any. I a l'agost es van produir 80 accidents mortals en els quals van perdre la vida 88 persones, la qual cosa suposa 10 morts menys que en el mateix mes de 2019. Segons ha recalcat el ministre, es tracta de l'agost amb menys morts de la sèrie històrica.

Els dies amb més morts van ser el 5 de juliol, amb una desena de morts, i el 22 d'agost, que va registrar 8 morts, encara que en aquest mes d'agost va haver-hi dos dies sense cap víctima mortal, segons ha subratllat Marlaska.

El 76% de morts, en vies convencionals

De manera detallada, el 76% dels morts es van produir en vies convencionals. En aquest tipus de vies va haver-hi 153 morts, enfront de les 150 víctimes de l'any anterior. Per contra, en autopistes i autovies van perdre la vida 49 persones, quan en 2019 l'estiu va registrar 65 morts. "La xifra de 49 morts és la més baixa de la sèrie històrica en autovies i autopistes", ha remarcat el ministre.

Per usuaris, aquest estiu ha registrat 84 morts d'usuaris vulnerables, la qual cosa suposen el 42% del total de víctimes mortals: 20 vianants, quan en 2019 van morir 14; 9 ciclistes, enfront dels 10 de l'any passat; i 55 motoristes i usuaris de ciclomotor, quan a l'estiu de 2019 van morir 69.

En aquest sentit, s'han reduït el número de morts en tots els mitjans de transport excepte en el de vianants i ciclomotor, que han augmentat. De fet, el número de morts en turismes aquest estiu ha sigut de 92, la menor xifra de la sèrie històrica.

Per tipus d'accident, l'eixida de via continua sent l'accident amb més víctimes mortals (representant el 47% del total d'accidents), amb 95 morts, seguida de la col·lisió frontal (19%), amb 38 morts. Segons ha destacat Marlaska, entre els principals factors que causen aquests accidents es troben les distraccions i el consum d'alcohol i drogues.

Segons el balanç de la DGT d'aquest estiu, l'únic grup d'edat que ha vist augmentada la mortalitat és el dels més joves (entre els 15 i 24 anys), passant de 23 morts en l'estiu de 2019 a 38 en 2020 (un 19% més), una "modificació substancial" que, tal com ha reconegut el ministre, ha "cridat l'atenció". Per això, el ministre ha emplaçat als més joves a conscienciar-se sobre aquest tema.

Una altra dada que ha donat a conéixer Marlaska és que el 27% dels morts en turisme i furgoneta durant aquest estiu no feia ús del cinturó de seguretat (28 morts) en el moment del sinistre, el percentatge més alt en els últims 10 anys (20% en 2019). A més, 1 motorista, 1 usuari de ciclomotor i 2 ciclistes morts no portaven casc.

Les comunitats autònomes que han registrat majors descensos han sigut Catalunya (16 morts menys) i Comunitat de Madrid (4 menys). La Comunitat Valenciana se situa en cinqué lloc en nombre de víctimes. Per contra, han augmentat a Cantàbria i Castella i Lleó (1 mort més en cada regió), a Balears, Navarra i País Basc (amb 3 més en cadascuna), a Andalusia (4 més) i a Castella-la Manxa (6 més).

Un 9,18% menys de desplaçaments

Quant al nombre de desplaçaments, durant aquest estiu s'han produït un total de 82,8 milions de viatges de llarg recorregut, un 9,18% menys que l'any passat, quan es van produir 91,2 milions. Al juliol, els desplaçaments van ser de 40,2 milions (un 7% menys) i a l'agost de 42,6 milions (prop d'un 11% menys).

Així mateix, els desplaçaments per passos fronterers van descendir un 25,1%. Marlaska ha atribuït aquest descens al fet que enguany no hi ha hagut el tradicional 'Pas de l'Estret', que cada estiu provoca el desplaçament de milions de vehicles.

El dia amb més desplaçaments va ser el divendres 31 de juliol, amb 1,7 milions de viatges, mentre que el dia amb menys desplaçaments va ser el dissabte 4 de juliol, amb poc més d'1 milió.

Segons el ministre, els viatges d'aquest estiu han estat condicionats per la pandèmia de COVID-19. "És cert que la disminució ha facilitat la gestió del trànsit sense que hagen existit retencions significatives en l''Operació Eixida' i en l''Operació Retorn", indica. De fet, el passat 30 d'agost només va caldre habilitar carrils addicionals en l'A-1 i en l'A-5.

Un 23% menys de morts en el que va d’any

En l'acumulat anual, s'emporten comptabilitzats 543 morts, quan en 2019 es registraven ja 708 morts, la qual cosa suposa un descens aquest any del 23%. Aquesta diferència es deu a la reducció de la mortalitat durant l'Estat d'Alarma, ja que durant aquest període (del 15 de març al 20 de juny) un total de 117 persones van perdre la vida en les carreteres, quan en el mateix període de 2019 aquesta xifra ascendia ja a 287, la qual cosa suposa un 59% menys.

No obstant això, després de la fi de l'Estat d'Alarma, han mort 225 persones, una xifra similar a la de l'any anterior (235), de només un 4% menys.

"Quan acabe la pandèmia, els accidents de trànsit continuaran sent importants", ha alertat el ministre, que recorda que 1,3 milions de persones perden la vida a l'any en el món, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), conseqüència de la "violència viària", i altres 50 milions resulten ferides greus.