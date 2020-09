CSIF advoca per un procés "exprés" de substitució de docents i més assignació econòmica als centres

El sindicat CSIF exigeix a l'administració "la màxima implicació" i "un major suport als centres" en aquesta setmana prèvia a l'inici de curs i que resulta clau -recalquen- per a adoptar el conjunt de mesures necessàries de prevenció contra la pandèmia.

En un comunicat, CSIF sol·licita "la cobertura de totes les places amb els desdoblegaments necessaris i més assignació econòmica als centres per a afrontar les despeses en seguretat, entre altres actuacions urgents".

La central manifesta que, a més de destacar el treball del personal docent i anunciar augment d'inversió, la Conselleria "ha de posar, en la pràctica, tots els mitjans necessaris a la seua disposició".

En aquest cas, el sindicat insisteix en "un increment de plantilla que afavorisca més desdoblegamtns i rebaixa de ràtios o un major suport econòmic i tècnic en l'aplicació de protocols per a evitar contagis en la pandèmia, com la instal·lació de mampares, que deixen les possibilitats dels centres".

CSIF insta igualment a Educació al fet que establisca un procés "exprés" per a substitució de docents per cura de fills en quarantena, contagiats o que pertanguen a grups vulnerables i de major risc.

Per a aquests últims el sindicat també reclama "un protocol clar i detallat d'actuació". En aquest sentit insisteix que tinguen accés preferent a teletreball.

DESPESES DE MANTENIMENT

La central sindical posa l'accent, d'altra banda, en un increment de la dotació econòmica per a despeses de manteniment dels centres, a causa de les mesures addicionals de seguretat sanitària que estan adoptant per al curs que comença dilluns que ve.

En aquesta línia, demana que l'aportació de Conselleria per a despeses ordinàries arribe "puntual, i no es retarde mesos, com ha vingut ocorrent en nombroses ocasions en els últims cursos".

Finalment, el sindicat insisteix també en què "encara és a temps Conselleria de dotar als centres de personal sanitari, una figura necessària en el dia a dia de col·legis i instituts i que en aquest curs que s'inicia en plena pandèmia resulta encara més imprescindible".