L'accident s'ha registrat a les 10.00 hores, per causes no precisades, en col·lisionar un cotxe i un patinet en el carrer les Alcubles de València. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip tècnic del qual ha assistit el conductor del patinet per politraumatisme.

El ferit ha sigut traslladat a l'hospital La Fe de València, segons les mateixes fonts.