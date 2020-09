L'Ajuntament de València impulsa un concurs d'idees per a la reforma integral de Pérez Galdós i eliminar el túnel

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut amb l'associació Fora Túnel i després que l'edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, donara a conéixer aquesta mateixa jornada la remodelació de la planta viària de Pérez Galdós.

Eixa actuació s'emmarca en les previstes per a escometre una primera intervenció en aquesta via amb la finalitat de reduir el trànsit, guanyar seguretat i espai per a les vianants, i preparar-la per a una "reforma integral".

Tant la vicealcaldessa com el titular de Mobilitat Sostenible han destacat els treballs duts a terme pels seus respectius departaments "des de l'anterior legislatura" en favor de la "pacificació" d'aquesta avinguda, perquè "deixe de ser una gran autopista amb contaminació i trànsit" en l'interior de la ciutat.

"Apostem per introduir en el concurs la possibilitat de llevar el túnel, que genera un espai de contaminació i sorolls i impossibilita que els veïns puguen creuar l'avinguda" en la part que ocupa el pas subterrani, ha avançat Sandra Gómez, que ha ressaltat la "participació" que hi haurà en tot el procés.

Giuseppe Grezzi s'ha mostrat també partidari d'eliminar el túnel i ha mostrat el seu suport a les reivindicacions veïnals en aquest sentit. Respecte a la proposta de remodelació de la planta viària de l'avinguda, ha avançat que s'augmenten els passos de vianants, es redueixen els carrils de trànsit privat a dos en cada sentit i es crea un, també en cada costat, per a bus i taxi amb un espai per al trànsit de bicicletes.