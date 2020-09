Toñi Moreno relata cómo consiguió y en qué se gastó su primer millón

Si hay algo que ha hecho que Toñi Moreno se haya granjeado el cariño de todos sus compañeros y amistades es su espontaneidad, la naturalidad que despide y esa capacidad por la que parece que nunca puede perder la sonrisa. Y hay momentos en lo que todo ello se une y nos regala anécdotas como la última, en la que ha narrado cómo consiguió su primer millón de pesetas y en se lo fundió.

La presentadora catalana (aunque se siente de Andalucía por haberse criado allí) se ha despedido de su reemplazo al frente de Viva la vida pero ya tiene un nuevo trabajo: será una de las entrevistadoras estrella de la revista Lecturas, medio para el que, por supuesto, ha concedido una entrevista.

Y en ella, Moreno, de 47 años, ha hablado de cómo fueron sus comienzos en el oficio, un inicio en la cadena pública andaluza, y cuánto le ha costado alcanzar el estatus del que ahora presume. "Por una vez soy yo la entrevistada", se reía en sus redes sociales al compartir el reportaje.

"Cuando terminé el bachillerato, con 17 años, me contrataron en Canal Sur para un programa que se llamaba El cine que viene", recuerda con nostalgia sus comienzos antes de asegurar que con su primer sueldo se sentía "millonaria": "Me pagaron un millón de pesetas del año 91".

Ese dinero rápidamente voló de su recién estrenada cuenta corriente, pero lo hizo porque acababa de hacer la selectividad y no había "entrado en ninguna universidad": "Así que me tomé un año sabático. Me fui a Kosovo de voluntaria con unas monjas. Nunca había salido de Sanlúcar [de Barrameda] y tenía ansia por vivir. Hice un reportaje que se publicó en el Diario de Cádiz y, con el resto del dinero, me vine a Madrid".

Sus comienzos en la capital no fueron fáciles, teniendo que sufrir incluso que un ídolo como Jesús Hermida le dijese que no veía nada en ella. "Me presenté a todos los castings [de presentadora] del mundo. Hermida me llegó a decir, al cuarto casting suyo: 'Señorita, ya le he dicho veinte veces que no. No venga más'", reconoce.

Esto, obviamente, le dejó "la moral hundida". Así que tuvo que tomar una decisión: volver. "Llegué a pensar que no servía para esto porque me lo había dicho el mismísimo Hermida. Así que maletas y vuelta a Sanlúcar... Me vuelvo a la tele local y con el millón de pesetas fundido, aunque algo de ese millón también se quedó en mi casa porque siempre he ayudado", cuenta.

Pero su persistencia hizo que fuera escalando posiciones en Canal Sur y que luego diera el salto a la televisión nacional. Una carrera de fondo en la que siempre tiene presente a su gran valedora y amiga, la actriz Luisa Martín, que le consiguió algunas de sus primeras pruebas.

"Me ayudó mucho. Ella había estado en Sanlúcar representando una obra de teatro y yo le supliqué que me llevara con ella, y le caí en gracia. Me fui a su casa nada más llegar a Madrid", rememora.