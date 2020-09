Beatriz Luengo se defiende del ataque de un 'hater' tras comentar en una fotografía de Toñi Moreno

El comienzo del mes de septiembre ha hecho que Emma García regrese de sus vacaciones y Toñi Moreno se vuelva a despedir del plató de Viva la vida con varias publicaciones incluidas en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la andaluza ha dicho adiós con una fotografía junto al productor del programa, Raúl Prieto. "La vida volverá a juntarnos para hacer algo grande... algún día", ha escrito.

Muchos de sus seguidores y amigos han querido apoyar a la periodista dejándole un comentario, como ha sido el caso de la cantante Beatriz Luengo: "Amiga, qué bien haces televisión. Da gusto verte con el rigor y respeto que das cada noticia".

Una opinión que ha desatado el inconformismo de un usuario que no ha dudado en rebatirle: "Rigor igual a excesiva y escrupulosa severidad. ¿De verdad rigor? ¿Y respeto? ¿Dónde? ¿A quién?"

"¿Usted sabe lo que es la libertad de expresión? Pues practíquela y deje a los demás practicarla. No me increpe por tener una opinión, sea la que sea. Por Dios, a donde estamos llegando”, no tardó en responderle tajantemente la actriz.