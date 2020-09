Igea sobre recurso de empresarios de Aranda: "La medida desmesurada trajo una bajada de la tasa espectacular"

"Una medida desmesurada que implico una bajada de la incidencia acumulada espectacular", ha aseverado Igea durante su comparecencia después del Consejo de Gobierno celebrado hoy.

El portavoz ha reiterado que la Justicia siempre es una "garantía para todos" y que entiende que, al igual que los empresarios defienden sus "intereses legítimos", la Junta defiende los suyos, que son "la vida", "la salud" y "la economía" de todos los ciudadanos, "también los de Aranda".

"Admitimos las críticas, es nuestra labor, y entiendo que la gente esté molesta pero tengo en la cabeza y no se me olvida los 4.000 muertos que ha habido en esta Comunidad. Puede que a alguien se le haya olvidado a nosotros no", ha concluido.